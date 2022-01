Bo to nov most na slovenski politični sredini?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski poslanec in podpredsednik SLS Franc Bogovič.

Evropski poslanec in podpredsednik SLS Franc Bogovič. Foto: Ana Kovač

Prepričani smo, da gibanje Povežimo Slovenijo predstavlja odgovor na razmere v slovenskem političnem prostoru, je ob srečanju, ki so ga pripravili v Nemški vasi pri Krškem, poudaril evropski poslanec in podpredsednik SLS Franc Bogovič. Temu so pritrdili tudi drugi sogovorniki in dodali, da želijo preseči slovensko delitev na dva politična pola.

Ker je slovenski politični prostor vse preveč razdeljen in se iz volitev v volitve polarizira, menijo, da je nujno, da zgradijo most na politični sredini, je nadaljeval evropski poslanec.

Vse v gibanju sodelujoče stranke sicer po njegovem sodijo v politično sredino, s tem, da so nekatere "malce bolj levo in nekatere malce bolj desno". Predvsem pa so za sodelujočimi strankami zelo jasni programi.

Podobno kot SLS se sicer zavzemajo za enakomeren razvoj države, krepitev lokalne samouprave, regionalizacijo in za močne občine. Podpirajo tudi razvoj kmetijstva. Sicer pa je prepričan, da bo gibanje Povežimo Slovenijo "presenečenje letošnjih volitev", je še dejal Bogovič.

Predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek je nadaljeval, da je cilj gibanja, da "pod dežnikom znaka Povežimo Slovenijo povežejo bolestno razdeljen slovenski politični prostor na leve in desne".

Glavni program gibanja je, da želijo združiti tri centre. Liberalni center s stranko Konkretno, ljudski center z obema strankama ljudskega dela, in zeleni center s stranko Zeleni Slovenije, s tem, da ostajajo odprti tudi za druge stranke, ki se želijo pridružiti temu projektu.

Njihov glavni program temelji na tem, da želijo ustvariti enakomeren razvoj za vse regije: "Da bo v vsakem delu naše domovine za mlade generacije možno dobiti dobro plačano delovno mesto, ustvariti družino in poslovno kariero."

"Verjamem, da je naša izbira ne levo ne desno ne nazaj, ampak samo naprej, tista prava, ki bo 24. aprila letos združila pod krovom 88 kandidatov, ki bodo v Sloveniji začeli pisati novo zgodbo," je še rekel Počivalšek.

Predsednik Nove socialdemokracije Andrej Magajna je pristavil, da ima občutek, da se z gibanjem Povežimo Slovenijo vračajo v Demosove čase in k njegovi raznobarvnosti. To barvitost, ki je nasprotje temu, kar se je zgodilo 30 let po Demosovi vladi, pa bodo dokazali s svojimi dejanji.

Ker se je Slovenija namesto pluralizma razvila v dvostrankarski sistem, je njihov cilj tudi reforma volilnega sistema. So tudi koalicija, ki ima vrednote in ideje, je še opozoril Magajna.

Podpredsednik Zelenih Slovenije Zvonko Lah je izpostavil, da želi biti njihova stranka zelena v evropskem smislu. Imajo podoben razvojni program kot druge v gibanju sodelujoče stranke. Želijo pa predvsem preseči slovensko strankokracijo, je dejal.