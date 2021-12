Združitveni kongres SMC in GAS: prihaja Konkretno

Na kongresu bodo potrdili tudi grafično podobo stranke in njen program. Po napovedih Počivalška in Kovšce bo ta usmerjen v podporo gospodarstvu in gospodarskemu razvoju.

Stranka modernega centra (SMC), ki jo vodi Zdravko Počivalšek, in Gospodarsko aktivna stranka (GAS) Alojza Kovšce bosta danes uradno potrdili združitev v novo stranko. Počivalšek bo njen predsednik, Kovšca pa podpredsednik.

.@PocivalsekZ ‘’Vsi, ki ste del kongresa, ste verjeli v našo vizijo tudi v najtežjih trenutkih. Tudi, ko so začele padati sanjske ponudbe in so se nekateri prodali. In verjemite naprej. Naša zgodba se nadaljuje.’’ pic.twitter.com/SLCusqpwPE — Stranka Konkretno (@Konkretno_) December 4, 2021

Začetek združitvenega kongresa je bil napovedan za 15.30, po kongresu SMC, na katerem je ta morala še uradno potrditi združitev. A so novinarji ostali pred vrati, za zdaj je znano le, da so delegati potrdili ime nove stranke - kot je že prej zaokrožilo po medijih, so si nadeli ime Konkretno.

