Zapletom s Počivalškovimi ventilatorji ni videti konca

Po poročanju Dela je samo letos javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) prejela tri prijave zaradi suma na zaplet z ventilatorji Bellavista 1000. Eni izmed zdravstvenih ustanov so svetovali, da uporabo pripomočkov začasno prekine. Ventilatorje je država prek zavoda za blagovne rezerve kupila med epidemijo novega koronavirusa v času vlade Janeza Janše, pri poslu pa je sodelovalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška.

Leta 2020, v času epidemije koronavirusa, je vlada Janeza Janše prek zavoda za blagovne rezerve kupila 48 ventilatorjev različnih modelov v skupni vrednosti 5,2 milijona evrov. Med najpogostejšimi nabavljenimi ventilatorji sta modela Bellavista 1000 in Sirusmed R30. Pri nakupu ventilatorjev je sodelovalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga je takrat vodil Zdravko Počivalšek.

Ventilatorji ob dobavi niso bili primerni za takojšnjo uporabo pri zdravljenju bolnikov s covid-19, saj niso imeli potrebne dodatne opreme. Počivalšek je nakup ventilatorjev zagovarjal in na kritike stroke, da določeni ventilatorji niso primerni za uporabo, odgovarjal, da nabavljeni ventilatorji niso mercedesi, temveč golfi. Že takrat se je zapletlo s 46 ventilatorji modela Bellavista 1000, ko je javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) začasno prepovedala njihovo uporabo.

Zdravstveni ustanovi svetovali začasno prekinitev uporabe ventilatorjev

Letos so prejeli tri prijave dogodkov pri uporabi omenjenega modela ventilatorjev. Kot so pojasnili za Delo, so dve prijavi o sumu zapleta z ventilatorjem Bellavista 1000 prejeli 30. januarja 2023, raziskava primerov je v teku.

V nadaljevanju so zabeležili še en tak dogodek. "Od zadnjega poročanja smo poleg omenjenih prijavljenih zapletov 14. februarja 2024 prejeli prijavo še enega zapleta z medicinskim pripomočkom Bellavista 1000. Zdravstveni ustanovi smo svetovali prekinitev uporabe zadevnih pripomočkov, dokler ne bomo od proizvajalca dobili končnih izsledkov raziskave," so iz agencije odgovorili za Delo. Zakaj so zdravstveni ustanovi svetovali prekinitev uporabe ventilatorjev, niso pojasnili, neuradno omenjeni medij poroča, da se je pacientu zdravstveno stanje poslabšalo. Medtem splošnega umika ventilatorjev iz uporabe javna agencija ni predlagala.

Javna agencija informacij o tem, katere zdravstvene ustanove so podale prijavo, ni želela razkriti. So pa iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica za Delo potrdili, da so podali poročilo o zapletu za medicinski pripomoček Siriusmed R30.

Kako je z uporabo Počivalškovih ventilatorjev, so na Delu preverili tudi v drugih bolnišnicah. Iz UKC Maribor so sporočili, da so aparate modela Sirusmed R30 uporabljali le nekaj dni po prejemu, potem so jih izločili iz uporabe, saj za zahtevnejše ventilacije niso bili primerni. Ventilatorje so v času covid-19 uporabljali v Murski Soboti in Splošni bolnišnici Celje. V bolnišnici Jesenice prejetih ventilatorjev niso uporabljali, medtem pa ventilatorje Sirusmed R30 še danes uporabljajo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Kot so na Delu še uspeli izvedeti, so ventilatorje modela Bellavista 1000 nekaj časa uporabljali v Splošni bolnišnici Novo mesto in tudi na Golniku, kjer zdaj uporabljajo le še najzmogljivejše med njimi. V splošni bolnišnici Izola oba modela ventilatorjev uporabljajo po potrebi.