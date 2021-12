Janša ob posnetku iz središča Ljubljane kritiziral Jankovića #video

"Ljubljanski župan Zoran Janković se intenzivno trudi, da bi se šole, vrtci in trgovine čimprej zaprli. Ker so po njegovem manj pomembni od zdravja ljudi in fešt po mestu," je predsednik vlade Janez Janša zapisal na Twitterju ob posnetku iz središča Ljubljane, ki naj bi nastal v petek zvečer.

Sodeč po gneči na posnetku, so ljudje v petek skušali izkoristiti še zadnji dan, ko je bilo na stojnicah na božično-novoletnih sejmih dovoljeno ponujati hrano in pijačo. Od danes je to namreč prepovedano, izjema je le pečen kostanj, je v petek odločila vlada.

V skladu z odlokom, ki ga je v petek sprejela vlada, je izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti dovoljeno tako na odprtih površinah kot tudi v zaprtih prostorih, vendar pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Na sejemskih prireditvah na odprtih površinah je treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev z ločenimi vhodi in izhodi. Njihovo območje pa mora biti ograjeno tako, da pristop ni mogoč mimo uradnega vhoda. Dovoljena je prodaja blaga, ne pa tudi strežba hrane in pijače.

Foto: Ana Kovač

Mateja Logar: Tveganje na stojnicah večje kot v organiziranih lokalih

Spremembe odloka, ki začne veljati v soboto, je vladi predlagala strokovna skupina za covid-19, katere vodja Mateja Logar je novinarjem pojasnila, da je tveganje za prenos okužbe na stojnicah bistveno večje kot v organiziranih lokalih.

"Mnenje strokovne skupine je, da stojnice, ki ponujajo hrano in pijačo, niso dovoljene, ker prihaja do stika z velikim številom ljudi in je povečana možnost, da pride do prenosa okužbe," je povedala Logarjeva, "nihče ne bo prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedel hot doga na stojnici, če pa bo kdo od njegovih ali celo on ostal pred intenzivno enoto, ker ne bo dovolj bolniških postelj, pa bo to katastrofa," je ponazorila.

Epidemiološka slika v Sloveniji se sicer v zadnjem tednu izboljšuje, a ostaja negotova v luči pojava novega seva koronavirusa. Zaradi tega so dodatne omejitve že uvedli v več evropskih državah.

