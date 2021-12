Mateja Logar o tem, kdaj bi lahko začeli sproščati ukrepe: "Ne prekmalu"

Logarjeva je kot primer poslabšanja navedla letošnji januar, ko se je epidemiološka slika poslabšala po razrahljanih ukrepih med lanskoletnimi božično-novoletnimi prazniki. "Tega si letos ob tolikšni zasedenosti intenzivnih postelj ne moremo privoščiti," je poudarila.

Spomnila je na stanje v covidnih bolnišnicah, ki je še vedno zaostreno. Delovanje covidnih oddelkov je po njenih besedah še vedno na nivoju t. i. "katastrofalne medicine" in je torej primerljivo z delovanjem v primeru množičnih nesreč. V bolnišnicah po podatkih vlade na današnji dan zdravijo 1059 covidnih bolnikov, 269 pa jih potrebuje intenzivno nego.

Upadanje epidemije v zadnjih dneh se po besedah Logarjeve na ljubljanski infekcijski kliniki še ne pozna. Še vedno se dnevno ukvarjajo s premeščanjem bolnikov z intenzivnih enot, ki niso več kužni, v t. i. čiste intenzivne enote, da bi zagotovili dovolj postelj za covidne bolnike s kritičnim potekom bolezni. Foto: Planet TV

Logarjeva je danes izrazila zaskrbljenost nad vremenom, zaradi katerega ljudje več časa preživijo v zaprtih prostorih. Vse ljudi je zato pozvala k upoštevanju že znanih ukrepov, med njimi k vzdrževanju medosebne razdalje, zračenju notranjih prostorov, umivanju oz. razkuževanju rok in higieni kašlja.

Za osebe v tveganem stiku za okužbo s koronavirusno različico omikron obvezna karantena



Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da bodo morali vsi, ki so bili v tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z novo koronavirusno različico omikron, v karanteno na domu. To velja tudi za tiste, ki so sicer cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli.

Beovićeva: Plačevanje zdravljenja v bolnišnici necepljenih bolnikov je zgolj ena od številnih idej, ki jih prejemam

Plačevanje necepljenih bolnikov v primeru hospitalizacije zaradi covida-19 je zgolj ena od številnih idej, ki jih je prejela, je medijem danes medtem pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Ideja, ki jo je v minulem tednu omenila Beovićeva, je namreč v javnosti sprožila burne odzive, pa tudi nekaj pozivov k njenem odstopu.

Buren odziv javnosti je Beovićevo po njenih besedah presenetil, je pa pozive o odstopu sama "videla le po televiziji", do nje pa take zahteve niso prišle. Foto: STA

Beovićeva je danes večkrat zatrdila, da je šlo pri omembi možnosti plačevanja bolnikov zgolj za eno od idej, ki jih tudi po elektronski pošti prejema zdravniška zbornica. "Vse take ideje morajo priti v eter, v razpravo, ljudje morajo biti za in proti in potem se stvari izkristalizirajo," meni Beovićeva.

Predlogi po njenih besedah prihajajo tako od zdravnikov kot laikov, ki razmišljajo, kaj bi morali storiti, da bi tudi v Sloveniji dosegli tako visoko precepljenost, kot jo imajo v večini zahodnoevropskih držav. Tam imajo kljub velikim epidemičnim valovom v bolnišnicah tudi osemkrat manj hospitaliziranih, kot jih imamo v Sloveniji, opominja Beovićeva.

"Zdravniki smo pri zagovarjanju zdravja vseh bolnikov osamljeni"

"Ne vem, če ste kdaj videli, kako od znotraj zgleda intenzivna terapija, ampak to je res trpljenje," je poudarila. Sama je delala tudi v t. i. ambulanti za dolgi covid. Obravnavala je ljudi, ki so bili po njeni oceni mlajši od 50 let in se zaradi posledic po preboleli bolezni ne morejo vrniti na delovno mesto. Tako po njeni oceni ne bi bilo etično, če bi bila stroka tiho ob tako kritični situaciji, kot smo ji priča v zdravstvu zaradi covida-19.

Hkrati pa je dejala, da se včasih skupaj s kolegi zdravniki počuti osamljeno pri zagovarjanju zdravja vseh bolnikov, tako obolelih zaradi covida-19 kot vseh ostalih, ki zaradi epidemije nimajo dostopa do zdravstvene obravnave.

Predlogov in idej, kako dvigniti precepljenost, je torej več. Opomnila je, da se po Evropi razpravlja tudi o uvedbi obveznega cepljenja. Če se bodo Evropska unija in druge države odločile za obvezno cepljenje, Beovićeva pričakuje, da bo tudi v Sloveniji mogoče doseči konsenz o tej odločitvi.

Meni namreč, da bi morali o ključnem ukrepu, pa kakršenkoli že bo, najti širši konsenz, morda velike večine DZ ali celo večinske podpore, izražene na referendumu.

