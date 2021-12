"Participacija za hospitalizacijo necepljenega, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici, bi bila, mislim, pravična rešitev," razmišlja Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine NIJZ in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. "Predlog ne samo, da ni na mestu, ampak je tudi zgrešen," pa pravi Samo Fakin, nekdanji zdravstveni minister in nekdanji dolgoletni direktor Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje. V četrtem valu so znova polne postelje na intenzivni negi in tudi tokrat jih večinoma približno 80-odstotno polnijo necepljeni. Prav ti bi po zamisli Beovićeve morali pomagati pokriti del stroškov zdravljenja.

"Morala bi biti dovolj visoka participacija, da bi učinkovala v trenutku, ko je dovolj visoka, pa udariš tiste, ki si tega ne morejo privoščiti, in pa tiste, ki so prišli v bolnišnico, torej dvakrat," o zamisli Beovićeve razmišlja Samo Fakin, nekdanji zdravstveni minister in nekdanji dolgoletni direktor Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje.

Beovičeva, ki meni, da bi obvezno cepljenje pri ljudeh ustvarilo odpor, participacijo vidi kot spodbudo. Fakin pa pravi, da gre pri tem za kaznovanje, ne spodbudo.

"Če se ne boš cepil, boš plačal zdravljenje v bolnišnicah, potem bi to moralo veljati za kajenje, alkohol, vsa taka vedenja, a tega v teh primerih ni," še pravi Fakin.

S pravnega vidika zakonske podlage za takšno uvedbo ni

"Seveda v poplavi teh odlokov in PKP-zakonov in ukrepov verjetno ni težko napisati takšnega odloka in ga tudi čez noč sprejeti," pa meni odvetnica Nataša Pirc Musar.

Če bi bila participacija sprejeta, bi bili necepljeni kaznovani za nekaj, kar ni njihova obveza.

"Še enkrat poudarjam, razmišljati bi morali o obveznem cepljenju in ko bo to sprejeto in uzakonjeno, ima država vso možnost, da kaznuje vse, ki niso cepljeni in se ne želijo cepiti," še poudarja Pirc Musarjeva.

Razprava o participaciji se v slovenskem prostoru ni odprla prvič

"V moji karieri smo se večkrat srečali s participacijo na najrazličnejših področjih, a je nismo nikoli uvedli. Konec koncev eno participacijo že imamo, reče se ji prostovoljno zdravstveno zavarovanje," je še povedal Fakin.

Tudi z zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odgovarjajo, da bi bila uvedba sofinanciranja zdravljenja necepljenih covid bolnikov mogoča le ob spremembi zakona in da bi bilo smiselno po vzoru drugih evropskih držav razmišljati o uvedbi obveznega cepljenja.