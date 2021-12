Avstrija v enem dnevu ostala brez dveh zelo pomembnih politikov

Schallenberg je v odstopni izjavi sicer navedel svoje prepričanje, da morata biti šef avstrijske vlade in prvi mož stranke v avstrijskem parlamentu, ki je na volitvah zbrala največ glasov, združena v eni osebi. Čeprav Schallenberg pravzaprav ustreza svojim lastnim merilom, je zapisal, da se bo umaknil takoj, ko bodo v ljudski stranki (ÖVP), ki ji pripada tudi sam, našli njegovega naslednika.

Zelo mogoče je, da bo Schallenberga na položaju kanclerja že jutri zamenjal Karl Nehammer, so začeli ugibati avstrijski mediji. Gre sicer za avstrijskega notranjega ministra, ki prav tako prihaja iz stranke ÖVP, na položaju pa je od januarja 2020.

Gernot Blümel, avstrijski minister za finance, je svojo odločitev za sestop s položaja utemeljil s pojasnilom, da je to storil zaradi odhoda nekdanjega kanclerja Sebastiana Kurza. Dejal je tudi, da mu je bilo delo ministra za finance v ponos. Foto: Guliver Image

Svoj odstop je pred manj kot eno uro napovedal tudi avstrijski finančni minister Gernot Blümel, sicer še en član stranke ÖVP.

V videoposnetku, ki ga je objavil na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, je pojasnil, da zapušča politiko. Sledil bo zgledu nekdanjega kanclerja Sebastiana Kurza, ki je danes sprejel prav takšno odločitev.

Sebastian Kurz Foto: Reuters

Nekdanji avstrijski kancler in Schallenbergov neposredni predhodnik Sebastian Kurz je danes sicer napovedal, da se umika iz politike. "Odločitev ni bila lahka, ampak ne občutim žalosti," je dejal Kurz.



Kurz je s položaja kanclerja Avstrije odstopil 9. oktobra. Povod za to so bile najverjetneje obtožbe o morebitnem korupcijskem ravnanju. V odstopni izjavi je takrat pojasnil, da svoji državi daje prednost pred svojo službo in da Avstrija potrebuje stabilnost. Dodal je, da je stanje v državi s političnega vidika kritično in da bi bilo neodgovorno povzročati dodaten kaos.

