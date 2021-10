Avstrijski kancler Sebastian Kurz je odstopil

Sebastian Kurz je pred nekaj minutami podal odstopno izjavo, v kateri je pojasnil, da svoji državi daje prednost pred svojo službo in da Avstrija potrebuje stabilnost. Začasni kancler Avstrije bo po odstopu Kurza postal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg.

Kurz je v odstopni izjavi še zapisal, da je stanje v državi s političnega vidika kritično in da bi bilo neodgovorno povzročati dodaten kaos.

Avstrijski in nemški mediji poročajo, da si želi Kurz kljub odstopu še naprej ostati na čelu Ljudske stranke (ÖVP), prevzel bo tudi vodenje njihove poslanske skupine v avstrijskem parlamentu.

Koalicijski Zeleni so zaradi domnevne korupcijske afere ta teden podvomili o Kurzevi sposobnosti vodenja vlade, opozicija je grozila z nezaupnico, vpletel se je tudi predsednik države. Politični pritisk naj bi prihajal tudi iz sosednje Nemčije. Foto: Bojan Puhek

Zdaj že nekdanji avstrijski kancler je sicer včeraj, ko je še trdil, da ne vidi razloga za odstop, zavrnil vse očitke kazenske odgovornosti glede nedavne afere, ki je pretresla avstrijsko vlado. Priznal je sicer, da so med sporočili, ki so predmet obravnave preiskave, tudi nekatera njegova, ki naj bi jih zapisal v afektu in jih danes ne bi več poslal v taki obliki.



Na sedežu Ljudske stranke (ÖVP) in tudi v uradu kanclerja Sebastiana Kurza so v sredo sicer potekale preiskave zaradi suma korupcije. Preiskovalce so zanimali podatki in dokumenti, povezani z nekaterimi tesnimi sodelavci avstrijskega kanclerja.

