Kurzu se po preiskavah maje kanclerski stolček

V Avstriji se po preiskavah na sedežu ljudske stranke (ÖVP), v uradu kanclerja Sebastiana Kurza in na finančnem ministrstvu danes ugiba o morebitnem padcu Kurzeve vlade. Koalicijski Zeleni so podvomili o Kurzevi sposobnosti vodenja vlade, opozicija grozi z nezaupnico, vpletel se je predsednik države. V torek bo izredna seja parlamenta na to temo.

Prvi mož Zelenih in podkancler Werner Kogler ter vodja njihove poslanske skupine Sigrid Maurer sta po sredinih dogodkih na pogovore povabila vodilne predstavnike vseh parlamentarnih strank, poročajo avstrijski mediji. Dogovorjen je tudi že termin za pogovore pri avstrijskem predsedniku Alexandru Van der Bellnu.

Zeleni sicer poudarjajo, da tega ni mogoče razumeti kot napoved izstopa iz koalicije. Kot so sporočili iz Koglerjevega urada, morajo poskrbeti za "stabilnost in red", zato se želijo o nadaljnjih potezah posvetovati s preostalimi poslanskimi skupinami. "Imamo skupno odgovornost do naše države," so poudarili.

Sumi korupcije

Kot so še dodali, pomenijo sredine preiskave zaradi suma korupcije v kanclerjevem najožjem krogu "novo dimenzijo" in postavljajo pod vprašaj sposobnost kanclerja, da še naprej zaseda ta položaj. "Vtis je katastrofalen, resnično stanje je treba v celoti razjasniti, brez vrzeli," so zapisali.

Van der Bellen se bo sicer danes in v petek sestal s predsedniki vseh parlamentarnih strank, dopoldne je bilo srečanje s Koglerjem in popoldne s Kurzem ter za njim z vodjo socialdemokratov (SPÖ) Pamelo Rendi-Wagner. V petek bosta sledili še srečanji z vodjo stranke Neos Beate Meinl-Reisinger in vodjo svobodnjakov (FPÖ) Herbertom Kicklom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Mogoča je interpelacija, a le s pomočjo Zelenih

Opozicijske stranke SPÖ, Neos in FPÖ so že v sredo zvečer vložile zahtevo za sklic izredne seje parlamenta, saj da so očitki na račun Kurza, ÖVP in kanclerjevih najožjih sodelavcev zelo "hudi in brez primere v drugi republiki". Seja bo v torek.

Vse tri stranke želijo, da Kurz pred poslanci odgovarja za svoja dejanja, obenem pa ga pozivajo k odstopu. Če tega ne bo storil, napovedujejo vložitev nezaupnice. A nezaupnica bi bila uspešna le, če bi jo podprl tudi del poslancev Zelenih, saj opozicija sama nima dovolj glasov.

Sistem kanclerja označili za "nesprejemljivega"

Kickl in Meinl-Reisingerjeva sta Kurza kot kanclerja danes med drugim označila za "nesprejemljivega" in "nezmožnega opravljanja položaja". Po Kicklovih besedah bodo poskušali skupaj z drugimi strankami Avstriji "povrniti politično higieno" ter "odpraviti škodo, ki jo je naši državi prizadejal sistem strukturne korupcije ÖVP".

Možnost predčasnih volitev v opoziciji načeloma zavračajo, saj da v središču korupcijske afere ni parlament, ampak kancler.

ÖVP v vladi le s Kurzem

Pri ÖVP pa so danes zagotovili, da bodo v vladi le s Kurzem, so v skupni izjavi sporočili ministri stranke.

Preiskovalci so v sredo poleg prostorov ÖVP, kanclerja in finančnega ministrstva preiskali tudi prostore medijske hiše Österreich. V ozadju naj bi bil namreč sum korupcije oziroma podkupovanja v povezavi z objavljanjem vladi in ÖVP naklonjenih člankov in anket v medijih skupine Österreich. V zameno naj bi finančno ministrstvo v teh medijih objavljalo plačane oglase, prejeli pa naj bi tudi plačilo za izvedbo anket.

Kancler očitke tožilstva zavrača

Tako naj bi se glede na ugotovitve tožilstva iz proračuna od leta 2016 izteklo milijon evrov. Kurz naj bi bil osumljen kot sostorilec. Kancler je sicer že v sredo zavrnil očitke tožilstva. "Prepričan sem, da se bodo tudi ti očitki kmalu izkazali za napačne," je povedal za avstrijsko televizijo ORF. Preiskovalcem je očital, da so iz konteksta vzeli tekstovna sporočila in jih napačno prikazali. Očitke zavračata tudi ÖVP in medijska hiša.

To je Kurzev drugi mandat

Sebastian Kurz je od januarja 2020 na čelu vlade, ki jo je oblikoval skupaj z Zelenimi. Gre za njegov drugi mandat, potem ko je zaradi afere Ibiza razpadla koalicija s FPÖ.