Minister Poklukar: "Uvedba pogoja CPT je bila edini način, da družbo ohranimo odprto."

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri sta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo v Ljubljani, sta sodelujoča predstavila pomen cepljenja in neželenih učinkov, ter stanje v covidnih bolnišnicah, v hospitalizacijah in na intenzivni negi.

"O CPT smo se pričeli pogovarjati sredi poletja in ga s 15. 9. uvedli. Uvedba pogoja CPT je bila edini način, da družbo ohranimo odprto. Ukrep bi se lahko stopnjeval v hudo ekonomsko krizo in brezposelnost," je o pogoju CPT povedal minister Poklukar.

O stanju v bolnišnicah

"Stanje v bolnišnicah je stabilno," je o stanju v bolnišnicah povedal minister Janez Poklukar in dodal: "Število hospitaliziranih pacientov se je v zadnjih dneh celo zmanjšalo. Nekaj izzivov imamo na področju intenzivne terapije, kar pa je pričakovano."

"Naša želja je, da v ostalih bolnišnicah uspemo čimprej sproščati kapacitete, in sicer takoj, ko bodo potrebe pacientov po hospitalizacijah manjše," je povedal o kapacitetah v bolnišnicah in dodal:

"Povečevanju števila hospitaliziranih pacientov namreč z zamikom sledi povečavanje števila pacientov na intenzivni terapiji. Enak zamik pa je prisoten tudi pri vračanju k začetnemu stanju v bolnišnicah," je povedal in dodal, da je v Sloveniji odprtih 13 covidnih bolnišnic, nazadnje je bila odprta v Sežani, a bodo lahko verjetno covid oddelek kmalu zaprli.

"Rad bi pojasnil napovedi, ki so bile podlaga za ukrepe in uvedbo CPT pogoja. Napovedi IJS z dne 29. 8. 2021 so kazale, da bi brez ukrepov, lahko imeli v sredini oktobra v bolnišnicah skoraj 3000 ljudi, na intenzivnih enotah pa bilo blizu 600 ljudi," je minister Poklukar razložil napovedi.

O reprodukcijskem številu

"Ko se je R začel ponovno dvigovati, smo bili 1.4. pri R 1,19 prisiljeni ponovno zapreti državo. Ker smo ukrepali že tako zgodaj, nam je uspelo v 12-ih dneh R spraviti na 1 in krivuljo ponovno premakniti navzdol. Konec epidemije smo razglasili 15. 6., ko je bil R 0,55," je povedal minister Poklukar in dodal: "Razvidno je kako se je R oziroma stanje na intenzivnih enotah zniževalo z različnimi ukrepi. Lansko leto smo državo zaprli sredi oktobra pri R 2,1. Na intenzivnih enotah smo si opomogli šele na začetku februarja 2021 pri R 0,95."

Minister @MinZdravje Poklukar: Razvidno je kako se je R oziroma stanje na intenzivnih enotah zniževalo z različnimi ukrepi. Lansko leto smo državo zaprli sredi oktobra pri R 2,1. Na intenzivnih enotah smo si opomogli šele na začetku februarja 2021 pri R 0,95. pic.twitter.com/SyUi7jR8bs — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 7, 2021

Minister Poklukar: Vrh v kotu grafa prikazuje, kakšno bi bilo trenutno stanje epidemije ob lanskoletnem številu R in ob odsotnosti izvajanja CPT in ostalih ukrepov. Konec oktobra bi bolnišnično obravnavo potrebovalo skoraj 2000 ljudi, intenzivno obravnavo pa skoraj 600 ljudi. pic.twitter.com/Em7X7YiFmZ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 7, 2021

"Če nadaljujemo trenutni trend R-ja, ki je 1, smo že dosegli vrh hospitaliziranih. To velja tudi, če se R zviša na 1,1. Če pa se R zviša za 20%, na vrednost 1,2, nas čaka še en dodaten vrh. V nobenem primeru pa ne presežemo 450 hospitaliziranih," je minister za zdravje Poklukar povedal o razvoju epidemije in zasedenosti bolnišnic.

"Toda, če se R poveča za 30% na vrednost 1,3, kar bi pomenilo, da se CPT pogoj in ostali ukrepi ne izvajajo učinkovito, lahko pričakujemo okoli 600 hospitaliziranih. Pri R 1,4 pa celo 800 hospitaliziranih na dan," je povedal o napovedi zasedenosti na intenzivni terapiji in dodal: "Na oddelkih intenzivne terapije pri R-ju 1.3, bi pri približno 150-160 hospitaliziranih bolnišnice ustavile izvajanje številnih ostalih rednih programov. Pri R 1,4 lahko intenzivno terapijo potrebuje kar 220 ljudi. To bi zdravstvo potisnilo na rob zmogljivosti."

O učinkovitosti CPT ukrepov

"Razlika med izvajanjem in neizvajanjem pogoja CPT bi se izrazila v življenju ali smrti več kot 1000 prebivalcev Slovenije," je minister Poklukar povedal o izvajanju CPT ukrepov in dodal: "Te številke o smrtih so nam lahko abstraktne, dokler ena izmed njih ni nekdo, ki ga imamo radi. Zato poudarjam, trenutno nas pogoj CPT in ostali ukrepi peljejo v pravo smer. V smer, kjer covid obvladujemo in imamo odprto družbo. Zato jih moramo izvajati dosledno," in o smrtnosti virusa v Sloveniji povedal še:

"V Sloveniji je do danes za posledicami virusa covida-19 umrlo 4.910 ljudi. Povprečno na dan za virusom zboli 866 ljudi v Sloveniji. Danes imamo na intenzivni negi 114 prebivalk in prebivalcev. Epidemiološko stanje v državi je resno in ga ne smemo podcenjevati"

Minister @MinZdravje Poklukar: Razlika med izvajanjem in neizvajanjem pogoja CPT bi se izrazila v življenju ali smrti več kot 1000 prebivalcev Slovenije. pic.twitter.com/FXPsZy1Ua7 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 7, 2021

O svojih kolegih zdravnikih

"Kot zdravnik z velikim sočutjem opazujem kolegice zdravnice, zdravnike, medicinske sestre in druge zdravstvene delavce, ki so že drugo leto zaporedoma ujeti v spirali virusa. Zahvaljujem se jim za vso delo. Hkrati se sprašujem, kako naj kot minister, kot javna oseba prispevam, da bi bila naša družba bolj enotna pri vprašanju spopadanja z epidemijo. Kako lahko preprečim nadaljnjo politizacijo ukrepov, da med tokratno zimo ne bi utrpeli še več smrtnih žrtev.," je povedal minister Poklukar in dodal:

"Tudi zato sem se odločil, da na prihajajočih parlamentarnih volitvah ne nameravam sodelovati. Zadnje, kar zdravstvo v tem trenutku potrebuje, je politizacija." je o politizaciji povedal minister Poklukar.

"Naše znanje je najmočnejše orodje proti virusu. Znanstveniki, strokovnjaki, moji kolegi zdravniki so v zadnjem letu razvili zaščito proti virusu, ki je povzročil na milijone smrtnih žrtev po celem svetu," je o cepivu povedal minster Poklukar in dodal še:

"Virus ni izbiral med bogataši ali revnimi, ni izbiral niti med zdravniki ali šolniki. Niti med otroci. Res je, cepiva imajo stranske učinke. Res je, niti cepljenje nas ne zaščiti 100 odstotno. Tudi sam vsak dan mislim na Katjo, a hkrati mislim tudi na 4.910 ljudi, ki je do danes umrlo zaradi virusa. Mislim na 114 ljudi, ki se trenutno zdravi na intenzivni negi. Mislim na kolege zdravnike in na cenjene zdravstvene delavce."

O cepivu in stranskih učinkih

"Strokovnjaki širom sveta so si edini, da je v tem trenutku cepivo edina zaščita, ki nas lahko obvaruje proti virusu. Virus je veliko bolj smrtonosen kot cepivo, ki ima izredno redke stranske učinke pri redkih posameznikih. Zato vas prosim, izkoristite pravico, da se pri osebnem zdravniku ali na cepilnih mestih pozanimate o vseh stvareh, ki vas skrbijo pri cepivih. Prosim vas, da se opolnomočite z znanjem in premagate strah, se cepite in tako omogočite, da bomo kot družba skupaj varni.," je o cepivih povedal Poklukar.

S spoštovanjem in solidarnostjo bomo premagali zimo

"Prosim vas, da ne napadate prijateljev, sorodnikov, znancev, ki morda mislijo drugače. Samo skupaj, z medsebojnim razumevanjem, spoštovanjem, solidarnostjo bomo premagali to zimo. A tudi po tej zimi, bomo morali živeti v skupni družbi in v skupni državi. Zato držimo skupaj, spoštujmo se in predvsem ne uporabljajmo verbalnega ali neverbalnega nasilja za svoje argumente. Bodimo strpni," je pozval minister Poklukar.

Cepljenje je svobodna odločitev

"Odločitev za cepljenje je svobodna odločitev vsakega od nas. Vašo odločitev bom vedno spoštoval. Pa vendar pozivam vsakega posameznika, da stopimo skupaj in poskrbimo za čim večji mehurček cepljenih. Več kot nas bo cepljenih, bolj varni bomo kot družba. Več kot nas bo cepljenih, bolj varni bodo tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Več kot nas bo cepljenih, hitreje bomo izšli iz epidemije. Prepričan sem v to, da smo prebivalci Slovenije med najbolj solidarnimi na svetu. Verjamem v to, da se bomo v prihodnjih tednih cepili ne samo zaradi skrbi zase, temveč tudi v skrbi za sočloveka," je dejal o cepljenju minister Poklukar.

Profesor Štrukelj spregovoril o cepivih

"Kljub temu, da se pri cepivih pojavljajo redki neželeni učinki, so ta še vedno varna in učinkovita," poudarja Borut Štrukelj.

"Evropska agencija za zdravila (EMA) bo po napovedih do konca novembra dala pozitivno mnenje za cepivo Novavax, ki ga čakamo že kar nekaj časa. Ne gre ne za DNA ali RNA cepivo, ampak za virusni s-protein, neke vrste na pol klasično cepivo. Končuje pa tudi s pregledom cepiva kitajske družbe Sinopharm," je še dodal Štrukelj in dodal: "Problem, ki ga izpostavlja Ema, je neodzivnost proizvajalcev do vprašanj, ki jih postavijo kot regulatorji," ter to ponazoril z besedami:

"V Angliji letno zaradi apsirina in ostalih protivnetnih zdravil umre 3000 posameznikov. Dokazano, evidentirano. Vendar se nekaj 100.000 ljudi reši z jemanjem teh zdravil proti možganski kapi ali nenadnemu srčnožilnemu dogodku. Angleška agencija za zdravila, pa tudi vse ostale, bi umaknila aspirin, če bi pretehtala, da je tveganje preveliko. Številke so pomembne in jih moramo upoštevati."