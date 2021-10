Resni.ca: Pri Stevanoviću poteka hišna preiskava

Informacijo o hišni preiskavi v uredništvu preverjamo na policiji. Podrobnosti bomo objavili takoj, ko dobimo odgovor.

Znano je, da so neuradnega organizatorja protestov Zorana Stevanovića v torek zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju pridržali in ga na policiji tudi zaslišali.

Še pred tem se je Stevanović v ponedeljek srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem in mu predlagal, naj vlado takoj pozove k odstopu in odpravi obvezujočih ukrepov. Glede tega je predsednik pojasnil, da sodeluje z vsemi vladami, ki jih izvoli Državni zbor, zato ne sprejema pobude Stevanovića, da naj predsednik republike pozove vlado k odstopu. "To popolnoma razumemo. Sem rahlo razočaran, a bilo je pričakovano," je komentiral Stevanović.

Goreč nasprotnik PCT ukrepov

Pobudnik gibanja Resni.ca Stevanović je v predsedniško palačo vkorakal brez zaščitne maske. Stevanović je sicer goreč nasprotnik PCT-ukrepov, a v uradu predsednika so zatrdili, da so ob njegovem obisku pogoj PCT preverili. Pogoj se preverja ob vstopu v poslopje Urada predsednika republike.

"Za noben denar ne bi dal gor zaščitne maske. To so vedeli in zato tega niso zahtevali. Glede PCT-pogoja vsi vedo, da sem covid-19 prebolel, oziroma tako so rekli zdravniki, ker sam nisem vedel, da sem bil bolan," pa je v izjavi za medije povedal Stevanović.