Stevanović na pogovor k Pahorju brez maske #foto #video

Predsednik republike Borut Pahor se je ob 11. uri srečal z organizatorjem sredinih protestov proti pogoju PCT Zoranom Stevanovićem. V predsedniško palačo je Stevanović vkorakal brez maske, a kot so nam zatrdili na uradu predsednika, so pogoj PCT preverili.

Pobudnik Gibanja Resni.ca Stevanović je v predsedniško palačo vkorakal brez zaščitne maske. Stevanović je sicer goreč nasprotnik PCT ukrepov, a v uradu predsednika so nam zatrdili, da so ob današnjem obisku pogoj PCT preverili.

"Za noben denar ne bi dal gor zaščitne maske. To so vedeli in zato tega niso zahtevali. Glede PCT pogoja vsi vedo, da sem covid-19 prebolel oziroma tako so rekli zdravniki, ker sam nisem vedel, da sem bil bolan," je v izjavi za medije povedal Stevanović.

Predsedniku Pahorju je predlagal, da naj vlado takoj pozove k odstopu in odpravi obvezujočih ukrepov. Ta mu je odgovoril, da se ne bo vmešaval v delo vlade. "To popolnoma razumemo. Sem rahlo razočaran, a bilo je pričakovano," je dejal Stevanović in znova pozval k jutrišnjemu protestu.

Na pogovor povabil Pahor

Predsednik je obljubil dialog in tega se bo držal, so včeraj sporočili iz urada predsednika. Stevanović se je odzval povabilu na pogovor.

Na slovensko vlado je naslovil tudi pismo, v katerem jo poziva k takojšnji ukinitvi pogoja PCT in odstopu. V pismu namiguje, da bi se lahko protestniki med trajanjem vrha EU-Zahodni Balkan usmerili tudi proti Brdu pri Kranju. Zapisal je namreč, da vlada nosi "vso odgovornost za dogajanje na ulicah, trgih in protokolarnih lokacijah".

Na grožnje se je včeraj odzval premier Janez Janša. "Namesto da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih, delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite," je zapisal.