Janša odgovoril na grožnje: Nikjer drugje osrednji mediji iz takšnih ne delajo herojev

"Namesto da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih, delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite," je premier Janez Janša (SDS) odgovoril na grožnje neuradnega organizatorja protestov ob sredah Zorana Stevanovića, ki je za torek in sredo, ko bodo pomembna zasedanja na Brdu (EU Zahodni Balkan), zapisal: "Blokada Slovenija, pa verjetno ni slika, ki bi jo radi poslali v svet".

Stevanović je vlado pozval k takojšni odpravi PCT-pogojev in takojšnjem odstopu. Na zahtevo po odstopu je Janša v pismu, ki ga objavljamo v celoti, odgovoril tako: "V ustavni demokraciji se lahko na ljudstvo sklicuješ toliko, kolikor glasov ti ljudstvo zaupa na volitvah. Vse ostalo je totalitarni protofašistični ali protokomunistični popadek. Ne delajte si iluzij, prav tako ne vaši botri, da bo vlada RS tem pritiskom popustila."

Iz takih drugod po EU osrednji mediji ne delajo herojev

Na grožnje, da bodo ovirali vrh EU, se je premier odzval: "Večji kraval boste povzročili, bolj bo EU razumela in podprla ukrepe, ki jih bomo izvajali. Ozrite se naokrog in videli boste, da je po celotni EU še kar nekaj vam podobnih, ki izkoriščajo stisko ljudi, ovirajo zdravstvene ukrepe, delajo nerede in trdijo, da je zemlja ploščata. Res pa nikjer drugod osrednji mediji iz njih ne delajo herojev. To se dogaja samo v Sloveniji, zato imamo nižjo precepljenost od povprečja v EU in v boju z epidemijo plačujemo višjo ceno." Premier pa je zapisal še: "Množična zbiranja v vaši organizaciji brez PCT-pogoja dodatno širijo virus po celi državi, povzročajo bolezen in smrti."

Celoten odgovor predsednika vlade Janeza Janše je takšen:

"Sp. g. Stevanović, danes imamo v slovenskih bolnišnicah 428 bolnikov s covid-19, od tega jih je 123 na intenzivni negi. Najmlajši bolnik je star 27 let. Včeraj je za posledicami te bolezni umrlo še pet naših sodržavljanov. Vi trdite, da covid-19 ni oziroma da ni nevaren in da so ukrepi za njegovo zajezitev, kakršne sicer sprejemajo po celem planetu, nepotrebni. Obstaja preprost način, da "Resnica" preveri resničnost nevarnosti covid-19. Namesto da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih, delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite. Kar zadeva grožnje z oviranjem vrha EU v Sloveniji: Večji kraval boste povzročili, bolj bo EU razumela in podprla ukrepe, ki jih bomo izvajali. Ozrite se naokrog in videli boste, da je po celotni EU še kar nekaj vam podobnih, ki izkoriščajo stisko ljudi, ovirajo zdravstvene ukrepe, delajo nerede in trdijo, da je zemlja ploščata. Res pa nikjer drugod osrednji mediji iz njih ne delajo herojev. To se dogaja samo v Sloveniji, zato imamo nižjo precepljenost od povprečja v EU in v boju z epidemijo plačujemo višjo ceno. Kljub temu je bilo doslej v Sloveniji vendarle cepljenih že 1.130.000 ljudi oziroma 63 odstotkov odraslega prebivalstva. Številni so bolezen tudi že preboleli, nekateri pa se ne morejo cepiti zaradi posebnega zdravstvenega statusa. Vsi ti skupaj smo talci vas in vam podobnih, ki ste kljub glasnemu razgrajanju v izraziti manjšini in ki sami sebe arogantno proglašate za ljudstvo. V ustavni demokraciji se lahko na ljudstvo sklicuješ toliko, kolikor glasov ti ljudstvo zaupa na volitvah. Vse ostalo je totalitarni protofašistični ali protokomunistični popadek. Ne delajte si iluzij, prav tako ne vaši botri, da bo vlada RS tem pritiskom popustila. Zaradi Vas in podobnih v Sloveniji nastaja tudi velika gospodarska škoda, posledica so višji stroški za zdravstvo, vse preventivne ukrepe in posledično je manj denarja za plače, pokojnine, vrtce, šole in bolnišnice. Množična zbiranja v vaši organizaciji brez PCT-pogoja dodatno širijo virus po celi državi, povzročajo bolezen in smrti. Ravnanje, ki ga povzročate in celo vnaprej napovedujete oziroma z njim grozite v tem dopisu, kaže na utemeljen sum kaznivih dejanj, ki jih določajo 177., 297. in 354. členi KZ RS. Pristojni organi so dolžni ravnati v skladu z zakonom, sicer sami prevzemajo soodgovornost za posledice, ki jih povzročate. Janez Janša

Pisanje, na katero se premier odziva, je bilo takšno: