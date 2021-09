Znova protest proti omejevanju epidemije: za več okuženih in mrtvih

"Združimo se, da bi lahko vstali. Resnica je vedno samo ena. V sredo ob 18h vsi pred parlament. Naučimo jih šteti čez 100 tisoč. Moč in svoboda ljudem!" je na Facebook strani Resni.ca zapisal Zoran Stevanović, nekdanji član Jelinčičeve SNS in večkratni kandidat za županja Kranja, zdaj pa občinski svetnik. Stevanović je politično organizacijo Resni.ca letos vpisal v register političnih strank, opisuje pa jo kot drugačno politiko, ki deluje v korist državljanov.

Stevanović uradno ni bil organizator prejšnjega protesta. Policija je sporočila, da sredinega protesta ni prijavil nihče. So pa bili na njem prisotni številni znani nasprotniki nošenja zaščitnih mask, PCT-ukrepov ...

Zlatan Čordić - Zlatko na sredinem protestu pred parlamentom Foto: Bojan Puhek Na protestu, ki ga je poimenoval Upor ljudstva, bodo zahtevali predčasne volitve in da se vsi ukrepi proti covid-19 takoj spremenijo v priporočila. Udeležence poziva, da so mirni in korektni do policistov ter naj ohranijo dostojnost.

Stevanović v objavljenem videoprispevku na protest vabi vse ljudi. Posebej izpostavi zaposlene v državni upravi, ki so aktualna tarča ukrepov, zaposlene v javni upravi, ki so planirana tarča, podjetnike, ki so bili žrtev ukrepov, taksiste, šolnike, sodstvo, organe pregona, športnike in druge.

Poudarja, da se ima vsak državljan pravico cepiti, čemur ne nasprotuje, a zase pravi, da bo zadnji na svetu, ki se bo cepil proti covid-19.

Razmere se zaostrujejo

Epidemiološka slika v Sloveniji se sicer slabša. V bolnišnicah zdravijo 363 bolnikov s covid-19, od tega 97 na intenzivni negi. Najmlajši bolnik je star 26 let, na intenzivnem oddelku pa zdravijo 27-letnika. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 13.211 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša prek tisoč. Viša se tudi število oddelkov osnovnih in srednjih šol v karanteni. Če je bilo pred dvema tednoma v karanteni nekaj manj kot sto oddelkov, je trenutno v karanteni 500 oddelkov.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je po podatkih vlade cepljenih 52 odstotkov ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 46 odstotkov celotne populacije.

Za zbiranje nad 50 ljudi morajo ti izpolnjevati pogoj PCT

V petek so začele veljati spremembe odloka o začasni omejitvi zbiranja, po katerih je zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih ali odprtih prostorih dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

Stevanović poziva na proteste proti omejevanju epidemije s spodnjim letakom: