Balkan in koronavirus: festival svobode, parada ponosa in svetovni rekordi

Srbija: Proticepilci gnev nad ukrepi usmerili na parado ponosa

V soboto je v Srbiji zaradi bolezni covid-19 umrlo 37 ljudi. V skoraj sedemmilijonski državi, ki je v začetku leta veljala za zgodbo o uspehu zaradi (takrat) visoke precepljenosti, že nekaj dni potrdijo več kot pet tisoč novih primerov okužbe s koronavirusom na dan. In ljudje se nočejo več cepiti, v zadnjih treh mesecih je Srbiji kljub številnim (tudi finančnim) državnim spodbudam uspelo dvigniti odstotke precepljenosti prebivalstva za približno pet odstotnih točk, na 42 odstotkov. V bolnišnicah so ta teden zaradi okužbe po poročanju B92 tudi dve nosečnici in več deset otrok. V Srbiji zato intenzivno razmišljajo o uvedbi PCT-pogoja, vendar številni zdravniki opozarjajo, da je za to že prepozno ter da mora srbska vlada uvesti strožje ukrepe in spet delno zapreti državo. Vse to pa v soboto ni zmotilo protestnikov, ki so se ob nezadovoljstvu zaradi napovedane uvedbe PCT-pogoja želeli znesti kar nad udeleženci parade ponosa, ki je bila ravno takrat v središču Beograda. Posredovala je policija in večji spopadi niso izbruhnili, poročajo srbski mediji.

Hrvaška: Festival svobode, ker je koronavirus laž

V Zagrebu so se v soboto Hrvati iz vse države spet zbrali na Festivalu svobode, na katerem so številni govorci z izkušnjami iz nutricizma, fitnesov in tudi zdravstva pozivali vlado, naj pusti ljudi pri miru. Zato, ker je koronavirus laž. Zgodila sta se dva manjša incidenta, vendar policija ni imela veliko dela. Medtem ko je potekal protest, je na Hrvaškem zaradi bolezni covid-19 umrlo sedem ljudi, potrdili so skoraj 900 novih okužb, respirator je potrebovalo 81 ljudi. Na Hrvaškem se je precepljenost prebivalstva od 2. avgusta (36,6 odstotka, vir Our world in data) do danes dvignila za manj kot pet odstotnih točk (40,87 odstotka, vir Our world in data). Narod pa medtem čaka novo epizodo drame v Krapinskih Toplicah, kjer oče svojemu sinu ne pusti nositi maske, brez te pa 14-letnika ravnatelj ne spusti k pouku. Oče in sin skupaj z vse večjim številom podpornikov vsak dan po začetku pouka zato čakata pred šolo.

BiH druga na svetu po smrtnosti

Bosna in Hercegovina je po številu smrti na milijon prebivalcev pristala na drugem mestu na svetu, razkrivajo podatki spletnega portala Worldmeter. Pred BiH je samo Peru. V BiH tako od začetka pandemije beležijo 3.134 smrti zaradi covid-19 na milijon prebivalcev. V državi je bilo pred tednom dni cepljenih manj kot 15 odstotkov prebivalstva (vir Our world in data). V zadnjih dneh naj bi število precej naraslo, vendar so podatki glede na posamezne vire zelo različni. V javnomnenjski raziskavi, ki jo je opravil Valicon, se skoraj 40 odstotkov ljudi ne namerava cepiti, saj jih skrbijo posledice cepiva na zdravje. Kot so v reportaži Deutsche Welle razkrili številni zdravniki iz BiH, so za razmere v državi odgovorni prebivalci sami, saj koronavirusa nihče ne jemlje resno. "Koronavirus bo trajal 10, 20, 30 let … Vse dokler se ne bo začelo nadzirati proticepilcev," je za DW dogajanje komentiral eden izmed zdravnikov, ki se zavzema za obvezno cepljenje.

Črna gora, Kosovo, Makedonija …

Tudi druge države Zahodnega Balkana so neučinkovite v boju s koronavirusom. Medtem ko je Črni gori in Makedoniji uspele precepiti skoraj tretjino prebivalstva, se je na Kosovu cepila šele vsaka peta oseba. Makedonija je četrta na svetu po smrtih zaradi covid-19 na milijon prebivalcev, Črna gora peta, za Kosovo pa ni podatkov. V Črni gori sicer že dalj časa nepovezano potekajo protesti proti ukrepom zaradi koronavirusa, ki jih prekinjajo predvsem turistična sezona in politične krize.

Podatki - precepljenost prebivalstva v posameznih državah

Podatki - novi primeri okužbe s koronavirusom