Bodo otroka izključili iz šole, ker mu oče ne dovoli nositi maske?

Tudi danes je Kristijan Gaćin skupaj s 14-letnim sinom prišel v šolo v Krapinskih Toplicah na Hrvaškem. Ker mladoletnik ni nosil maske, ga ravnatelj ni spustil v šolo, oče pa sinu ni dovolil, da bi si masko nadel. Člana družine Gaćin sta tako tudi danes v znak protesta obsedela pred šolo. Družbo so jima delali somišljeniki, policisti in varnostniki.

"S Kristijanom Gaćinom se strinjam glede večine stvari, samo glede nošnje mask sva na različnih bregovih," je danes za spletni portal Index.hr dejal ravnatelj šole v Krapinskih Toplicah Samson Štibohar. Po njegovih besedah sta z Gaćinom vsak dan v stikih, zato ravnatelj upa, da jima bo kmalu uspelo doseči kompromis. "Glede na to, da nam je v lanskem šolskem letu uspelo rešiti vse težave s pogovorom, ne vidim razloga, zakaj nam ne bi uspelo tudi letos," je optimističen ravnatelj. Ta največjo težavo vidi v Gaćinovih podpornikih, ki v zadnjih dneh prihajajo iz drugih delov države.

"Menim, da je Kristijan Gaćin trenutno pod pritiskom ljudi, ki so prišli skupaj z njim protestirat iz drugih delov Hrvaške in iz njegovega sina delajo nekakšnega junaka. Teh ljudi v mestu ne poznamo, ne vem, kako naj jih opišem, ne vem, katere besede naj uporabim. To niso naši sosedi. Ne bom rekel, da so seme zla, bom raje rekel, da širijo negativno mišljenje," je oster ravnatelj.

Pristojne ustanove bodo ukrepale

"Skupaj s pristojnimi ustanovami smo oblikovali posebno ekipo, ki bo analizirala dogajanje. Sodelujemo tako s tožilstvom kot s posebno ekipo psihologov s ciljem, da najdemo rešitev, ki bo najboljša za vse učence naše šole," pojasnjuje Štibohar, ki se o usodi 14-letnika ni hotel izreči. Na vprašanje, ali bodo mladeniča izključili, je odgovoril, da bodo spoštovali veljavne pravilnike o izostankih iz šole.

"Starši so vsak dan v stiku z razredničarko, na koncu meseca pa bomo videli, kako bodo pojasnili izostanek sina iz šole. Vse bo narejeno po pravilniku," poudarja Štibohar, ki ga skrbi, da bo kmalu več učencev izostajalo od pouka. "Preostali otroci so danes vsi pri pouku, vendar nas skrbi, da se bo to v prihodnje spremenilo. Vse več staršev namreč podpira družino Gaćin," je zaskrbljen Štibohar. Po njegovih besedah se preostali učenci zaradi dogajanja počutijo nemočne. "Upam pa, da se počutijo varne," je dodal. Vse šolske aktivnosti potekajo kot običajno.

Oče mora na policijo

Ker je v zadnjih dneh zgodba dobila novo dimenzijo – včeraj so policisti pridržali enega izmed Gaćinovih podpornikov –, se mora oče 14-letnika oglasiti na policiji. Družino Gaćin je v preteklih dneh obiskala tudi ekipa centra za socialno delo, vendar družina ni hotela sodelovati.