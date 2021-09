Starši 14-letniku ne pustijo nositi maske v šoli, posredovala je policija

14-letni fant je tudi danes ostal pred šolo v Krapinskih Toplicah, ker mu starši ne pustijo nositi zaščitne maske, poroča HRT. Skupaj s fantom so se pred šolo tudi danes zbrali njegovi starši in drugi enako misleči sokrajani, zato je posredovala policija, ki je enega protestnika tudi pridržala. "Moj sin je trpel vse preteklo šolsko leto z masko, vendar zdaj ne more več zdržati," je za medije dejal oče 14-letnika Kristijan Gaćin, ki skupaj s somišljeniki protestira pred šolo že od preteklega tedna.

MINISTAR FUCHS O POSLJEDICAMA ZA RODITELJE Nastavlja se drama ispred osnovne škole u Krapinskim Toplicama. Učenik, čiji roditelji ne žele da nosi masku, ni jutros nije ušao u školu. Ministar Fuchs za #HRT govorio je o mogućim posljedicama za roditelje ➡️ https://t.co/HeJiiZdjED pic.twitter.com/0r3qrFRVqz — HRT vijesti (@hrtvijesti) September 15, 2021

Za red pred šolo skrbi policija

Ravnatelj šole Samson Štibohar ga vabi na pogovor, da bi poskusili najti ustrezno rešitev, vendar iskanje rešitve Gaćina očitno ne zanima. "Šola mora narediti vse, da se učenci počutijo varno. Zadevo smo prijavili vsem pristojnim institucijam in zdaj imamo pred šolo ves čas policijo, ki skrbi za red in mir," je še dejal Štibohar. Poudaril je, da je Gaćina prijavil tudi centru za socialno delo. Zaposleni iz centra za socialno delo so v preteklih dneh obiskali družino Gaćin na njihovem domu, vendar starši niso hoteli sodelovati z njimi. Pri CSD so zato sprožili postopke proti družini, saj je 14-letnik še šoloobvezen.

"Tako so govorili tudi Hitlerjevi ljudje"

Ker je dogajanje v Krapinskih Toplicah pritegnilo pozornost vseh medijev na Hrvaškem, so vas v zadnjih dneh obiskali številni novinarji. Kot poroča HRT, so danes na vprašanja novinarjev, zakaj protestirajo, Gaćinovi podporniki odgovorili, da so se naključno znašli pred šolo. Kmalu pa so novinarji postali tarča verbalnih napadov in protestniki so jih začeli primerjati s "Hitlerjevimi ljudmi".

Na Hrvaškem so včeraj potrdili 1.835 novih primerov okužbe s koronavirusom, pozitivnih je bilo 16 odstotkov vseh testiranih. Umrlo je sedem oseb, samo ena je bila cepljena.