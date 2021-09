Proticepilci v kanadskega premierja metali kamenje #video

Protestniki v Kanadi, ki nasprotujejo cepljenju in drugim ukrepom v boju proti koronavirusu, so v predsednika vlade metali kamenje, poroča BBC. Incident se je zgodil, ko se je Justin Trudeau vračal v avtobus z obiska lokalne pivovarne. Predsednik vlade ni bil poškodovan, poleg njega pa je kamenje zadelo tudi dve osebi iz njegovega spremstva. To sicer ni prvi primer, ko so nezadovoljni državljani metali stvari v Trudaeuja. Pred petimi leti je Kanadčanka v predsednika vlade metala bučna semena.

V Kanadi sicer poteka intenzivna predvolilna kampanja. Volivci se bodo na predčasne paramentare volitve, ki jih je Trudeau razpisal pred slabim mesecem dni, podali 20. septembra.