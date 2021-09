Italijanska policija preiskala domove proticepilcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nasprotniki cepljenja proti covidu-19, znani pod imenom No Vax nasprotujejo protikoronskim ukrepom italijanske vlade. Foto: Reuters

Italijanska policija je po vsej Italiji izvedla hišne preiskave pri domnevnih nasprotnikih cepljenja proti covidu-19, ki so načrtovali nasilna dejanja. Po izvedeni preiskavi so nasprotnikom cepljenja na njihovih računalnikih in v domovih zaplenili ves dokazni material, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila italijanska policija.