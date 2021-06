48 tisoč odmerkov AstraZenece Slovenija pošilja v BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji odločila, da bo z namenom humanitarne pomoči ob epidemiji bolezni covid-19 Bosni in Hercegovini brezplačno namenila 48 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece. Epidemiološke razmere v BiH niso ugodne, do 13. junija pa je bilo zgolj 7,7 odstotka prebivalcev cepljenih vsaj z enim odmerkom cepiva proti covid-19, so sporočili po seji vlade.

Donacijo bodo izvedli po sklenitvi pogodbene dokumentacije med Slovenijo, BiH in podjetjem AstraZeneca. Cepivo bo namenjeno cepljenju najranljivejših skupin prebivalstva in pripadnikov kritične infrastrukture v BiH, saj je cepljenje prav teh skupin prebivalstva ključno za umiritev epidemioloških razmer ter postopno vzpostavitev delovanja vseh sfer družbe, so sporočili.

V BiH danes dve smrti zaradi koronavirusa

Stroka sicer opozarja, da se v BIH soočajo s tretjim valom epidemije covid-19, pri čemer je skrb vzbujajoča tudi visoka smrtnost obolelih. Zajezitveni ukrepi niso usklajeni na ravni države, množično cepljenje v celotni državi pa se še ni začelo, saj cepiva primanjkuje. Doslej so prebivalce cepili predvsem s cepivi, ki so jih prejeli z donacijami. Po podatkih portala klix.ba so v zadnjih 24 urah v BiH po 1.540 testih potrdili 26 okužb, umrla pa sta dva bolnika.