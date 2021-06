V Rusiji največ smrti zaradi koronavirusa od januarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rusiji so v zadnjih 24 urah prvič od konca januarja zabeležili več kot 20 tisoč novih primerov okužbe z novim koronavirusom v enem dnevu. Ob tem je umrlo okoli 570 covidnih bolnikov, kar je prav tako največ smrtnih žrtev novega koronavirusa v enem dnevu od konca januarja.

Po podatkih kriznega centra za boj proti koronavirusu so v Rusiji v zadnjih 24 urah potrdili 20.182 primerov okužbe. Tako je število novih okužb prvič po 24. januarju preseglo 20 tisoč, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

V zadnjem dnevu je umrlo še 568 covidnih bolnikov, kar je največ v enem dnevu od 28. januarja, še kažejo podatki kriznega centra.

Žarišče je Moskva

Žarišče izbruha je v prestolnici Moskvi, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili skoraj 8.600 okužb. Umrlo pa je še 92 covidnih bolnikov, kar je največ od začetka pandemije te bolezni.

Naraščanje okužb, ki so mu priča od sredine meseca, je predvsem posledica različice novega koronavirusa delta, ki so jo najprej potrdili v Indiji in se hitro širi. V prestolnici pomeni 90 odstotkov novih okužb, je povedal moskovski župan Sergej Sobjanin.

Cepili 20 milijonov ljudi

Poleg tega cepljenje proti covidu-19 v državi poteka počasi, čeprav je na voljo več cepiv proti tej bolezni. Doslej je najmanj en odmerek cepiva prejelo 20,7 milijona od 146 milijonov prebivalcev.

V Rusiji so doslej potrdili okoli 5,4 milijona okužb z novim koronavirusom, od tega jih je 341.617 aktivnih. Umrlo pa je 131.463 covidnih bolnikov.