Poglejte, kdo so tihi junaki epidemije #video

V največji slovenski bolnišnici so se tik pred 30. obletnico samostojne države zahvalili tistim v prvih bojnih vrstah in simbolno razglasili zmago nad virusom. "Ni bilo prvih, drugih ali tretjih bojnih linij, bil je le boj, in vsi smo se borili, delali smo tisto, kar znamo, in delali smo veliko", pripoveduje vodja posebnega covidnega oddelka na UKC Ljubljana. Strahu so se privadili, in čeprav je bilo hudo, ugotavljajo, da jih je epidemija še dodatno povezala.