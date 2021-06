V Avstraliji zaradi izbruha koronavirusa omejili izhode iz mesta

Oblasti avstralske zvezne države Novi Južni Wales so danes prebivalcem Sydneyja prepovedale zapustiti mesto, saj želijo preprečiti, da bi se izbruh različice novega koronavirusa delta razširil v druge regije. Doslej so potrdili več kot 30 okužb, potem ko se je prejšnji teden pojavilo žarišče na območju Bondi Beach.

Premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian je napovedala, da prebivalci Sydneyja najmanj en teden ne bodo smeli zapustiti mesta iz nenujnih razlogov, omejili so tudi druženje. Omejitev potovanj velja za sedem lokalnih okrajev, kjer so zaznali novi koronavirus.

Nič več petja in plesanja v barih

Restavracije in bari lahko še naprej obratujejo, prepovedali pa so petje in plesanje. Dovoljeni ostajajo tudi večji dogodki, na 50 odstotkov pa so zmanjšali kapacitete na stadionih.

Avstralija je med najbolj uspešnimi državami pri obvladovanju covida-19, doslej so potrdili nekaj več kot 30.000 okužb in 910 smrti. Zadnji izbruh so povezali z voznikom za mednarodne letalske posadke, ki se je okužil z različico delta.

Omejitvene ukrepe so medtem zaostrili tudi v novozelandskem Wellingtonu, potem ko je bil potnik iz Sydneyja ob vrnitvi v Avstralijo pozitiven na novi koronavirus. V Wellingtonu je preživel tri dni, zato so oblasti preventivno omejile druženja na 100 ljudi, obvezno je ohranjanje razdalje. Ukrepi bodo v veljavi najmanj do nedelje.