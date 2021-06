Poklukar: Digitalno covidno potrdilo lahko pričakujemo ... #vŽivo

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo minister za zdravje Janez Poklukar, Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje, in Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

V sredo smo ob 2.146 PCR-testih v Sloveniji potrdili 43 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša dva odstotka in je še nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 2,5 odstotka. 14-dnevna incidenca se je znižala na 49, Slovenija tako izpolnjuje pogoje za prehod na evropski zeleni seznam epidemiološko varnih držav.

V bolnišnicah se zdravi 80 ljudi, od tega na intenzivni terapiji 28. Zaradi koronavirusne okužbe ni v sredo umrla nobena oseba.

Bo digitalno potrdilo res zaživelo prihodnji teden?

Digitalno covindo potrdilo (DCP) bo na ravni EU zaživelo prihodnji teden, predvidoma 1. julija. Gre za poenoteno obliko dokazil, ki jih lahko potnik pokaže oblastem pri prečkanju meje, da preverijo, ali izpolnjuje pogoje.

Na včerajšnji novinarski konferenci vlade je namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak povedal, da so v policiji že opravili testiranje zelenih covidnih potrdil, in da je bilo to uspešno: "Na mejnih prehodih imamo že pripravljene čitalce, gre za mobilne telefone, na katerih je nameščena aplikacija. Ta omogoča, da policist lažje preveri QR-kodo. V ozadju gre za avtomatsko preverjanje, ali je koda verodostojna, in rezultat je lahko zelen ali rdeč."

Pristojni bodo na enostavnejši in predvsem poenoten način lahko preverili DCP, ki bo na voljo v digitalni in tiskani obliki, s pomočjo skeniranja kode QR ter dobili podatek, ali je oseba cepljena proti covidu-19, je bolezen prebolela oz. ima negativen test na novi koronavirus.

Ob tem je Pečjak poudaril, da se čas prehajanja meje s tem ne bo skrajšal, kvečjemu bo daljši, kot je bil pred izbruhom koronavirusa.