Višje sodišče je potrdilo sodbo ljubljanskega okrajnega sodišča, ki je razsodilo, da morata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in nekdanji direktor Milan Krek zaradi kršenja zakona o javnem naročanju pri naročilu izvajanja klicnega centra med epidemijo plačati globo. Krek jo je plačal takoj, NIJZ se je na sodbo pritožil.

Za zelo občutljivo nalogo so najeli podjetje, ki je obstajalo le sedem mesecev

Kot poroča portal 24ur, je NIJZ med epidemijo zaradi pomanjkanja lastnih kapacitet za sledenje stikom okuženih s koronavirusom najel zunanji klicni center. Posel je zaupal podjetju City Connect, ki je bilo registrirano le sedem mesecev pred tem. NIJZ je avgusta 2021 sklenil dve pogodbi za izvajanje storitve klicnih centrov za 2,3 milijona evrov z DDV, a pri tem ni izvedel ustreznih postopkov javnega naročanja.

Javno naročilo je neupravičeno oddal po postopku s pogajanji, in sicer brez predhodne objave, saj za to niso bili izpolnjeni pogoji. Za takšno oddajo naročila bi morala obstajati skrajna nujnost, ki bi nastala kot posledica nepredvidenih dogodkov. Sodišče je ugotovilo tudi, da v tem primeru ni šlo za skrajno nujnost, poroča portal.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je pregledala ta posel, je opozorila na nekritično uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave. Izpostavila je, da vzpostavitev profesionalnega klicnega centra in dodatna IT-podpora nista bila nepričakovana dogodka, saj so ju načrtovali že dalj časa, so zapisali.

Kreku tisoč, NIJZ 40 tisoč evrov kazni

Na pobudo KPK je javno naročilo pregledala tudi Državna revizijska komisija (DKOM), ki je ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen. DKOM je nato vložila obdolžilni predlog proti NIJZ in Kreku. Sodišče je ugotovilo prekršek in NIJZ naložilo kazen v višini 40 tisoč evrov, Kreku pa tisoč evrov. Prav tako morata poravnati sodno takso v višini sto oziroma štiri tisoč evrov, je zapisalo sodišče.

Krek je decembra lani povedal, da je ga je odločitev sodišča prizadela, a se nanjo ni pritožil, poročajo na 24ur in dodajajo, da je globo sicer poravnal takoj, čeprav je bila po njegovem mnenju krivična. Povedal je, da preprosto ni imel moči, da bi se boril.

Inštitut se je medtem na sodbo pritožil, in sicer zaradi kršitev materialnih določb zakona, zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in posledično odločitve o sankciji, poročajo. Krek jih je ob tem podprl in menil, da jim bo uspelo, a jim ni.

Kot so za 24ur potrdili na DKOM, je zdaj namreč sodbo okrajnega sodišča potrdilo še višje sodišče, kar pomeni, da bo moral globo plačati tudi NIJZ.