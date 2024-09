V imenu ministrstva sporočajo: Slovenijo je zajela nova bolezen, cepite se

Po elektronski pošti krožijo lažna obvestila, ki naj bi jih pošiljalo ministrstvo za zdravje. Besedilo vključuje opozorilo o izbruhu nove nalezljive bolezni in poziv k cepljenju. Na ministrstvu za zdravje opozarjajo, da gre za zlonamerno sporočilo, na katero naj prejemniki ne odgovarjajo, prav tako naj ne odpirajo priložene priponke. V njej je v besedilni dokument zamaskiran nevaren trojanski konj LokiBot, ki lahko uporabniku z računalnika ukrade občutljive osebne podatke, kot so gesla.

Sporočilo pošiljajo z domnevnega naslova info.mz@gov.si. V zadevi je naveden naslov "Javno obvestilo: nove nalezljive bolezni v Sloveniji". Sporočilu je dodana tudi priponka, v kateri naj bi bili nujno sporočilo o izbruhu bolezni in podatki o cepilnih mestih.

Lažno sporočilo ministrstva za zdravje. Naslov info.mz@gov.si, ki so ga ponaredili neznanci, najverjetneje gre za spletne goljufe, sicer sploh ne obstaja oziroma ni uradno povezan z ministrstvom. Foto: Vlada Republike Slovenije

Ministrstvo za zdravje opozarja, da omenjeni naslov ni v lasti ministrstva. Gre za lažna sporočila, ki nimajo nobene povezave z ministrstvom, so poudarili.

Prejemnikom sporočila svetujejo, naj nanj ne odgovarjajo. Prav tako naj ne odpirajo priponk oziroma priloženih datotek, ne klikajo na povezave in ne posredujejo svojih osebnih podatkov. Takšno spletno pošto naj dodajo na seznam nezaželene pošte.

V priponki je razvpiti trojanski konj, ki krade gesla

V pripinki sporočila, ki ga neznanci pošiljajo v imenu ministrstva za zdravje, je po informacijah Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT nevaren trojanski konj LokiBot, skupek zlonamerne programske kode, ki lahko uporabniku z računalnika ukrade občutljive osebne podatke, kot so gesla za prijavo v različne uporabniške račune ali digitalna potrdila.

Danes je na številne e-naslove prispelo sporočilo, ki se lažno predstavlja kot da je prišlo iz naslova Ministrstva za zdravje. Sporočilo vsebuje trojanskega konja LokiBot, katerega namen je kraja uporabniških gesel in digitalnih potrdil iz okuženega računalnika. Email izbrišite! pic.twitter.com/438U2O3Hyp — SI-CERT (@sicert) September 4, 2024

Glede na pretekle primere tovrstnega izdajanja za institucije ali javno znane osebe se v priponkah sporočil pogosto znajdejo tudi namestitvene datoteke za katerega izsiljevalskih virusov, ki ob okužbi zašifrirajo vse datoteke na žrtvinem računalniku in zanje zahtevajo odkupnino, ali pa zlonamernih programov, ki omogočajo prestrezanje žrtvinega internetnega prometa ali celo prevzem nadzora nad njenim računalnikom.

V imenu ministra Hana so pošiljali nagrado



Pred dvema tednoma so na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport javnost opozorili na potencialno nevarno e-poštno sporočilo z obvestilom o nagradi za dosežke, ki ga je v imenu ministra Matjaža Hana več prejemnikom, med katerimi so bili tako posamezniki kot podjetja, prav tako poslala neznana entiteta.



V priponki sporočila je bil arhiv, v katerem so bile, kot je v teh primerih zelo pogosto, najverjetneje potencialno nevarne datoteke, ki bi na žrtvin osebni računalnik namestile zlonamerne programe.