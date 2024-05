"Hvala, da ste mi zaupali še en mandat. Obljubim, da bomo z ekipo naredili vse, da bomo še naprej pomembna opora zdravnikom in zobozdravnikom ter da bomo pomemben sogovornik pri izboljševanju zdravstva za vse," so besede nove in stare predsednice v zbornici povzeli v sporočilu za javnost. Njen nov mandat bo potrjen na konstitutivni skupščini zbornice, ki bo 18. junija.

Današnje volitve predsednice zdravniške zbornice so potekale z glasovanjem po pošti in po elektronski poti. Volitev se je udeležilo 4159 članov zbornice od 12.340 volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila 33,7 odstotna. Veljavnih je bilo 3761 glasovnic, neveljavnih glasov pa 398, so navedli v zbornici.

Rok za oddajo kandidatur za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije se je iztekel 2. aprila, edina pa je pravočasno prispela le prijava trenutne predsednice Bojane Beović.

Kandidati za predsednika oziroma predsednico zdravniške zbornice so morali poleg pisnega soglasja izpolnjevati še enega od treh pogojev - podporo vsaj 50 članov zbornice, najmanj treh regijskih odborov ali pa izvršilnega odbora. Beovićeva je kandidaturo vložila s podporo članov in izvršilnega odbora.

Beović je infektologinja, zaposlena na ljubljanski infekcijski kliniki. Širši javnosti je postala znana med epidemijo covida-19, ko je nekaj časa vodila svetovalno skupino za covid-19.

Na volitvah decembra 2020 je Beović v drugem krogu volitev prejela 3154 glasov, njena protikandidatka Tanja Petkovič pa 2706 glasov. Pred tem je funkcijo predsednice zbornice opravljala Zdenka Čebašek-Travnik, ki pa se na volitvah pred štirimi leti ni uspela prebiti v drugi krog.

Volitve predsednika zdravniške zbornice so bile sicer letos prvič tudi v elektronski obliki, z uvedbo elektronskega glasovanja pa so pri zbornici ukinili tudi volilni kvorum, ki je bil na zadnjih volitvah pri 50 odstotkih. Izbiro o načinu glasovanja so morali člani zbornice sporočiti do konca marca.

Člani zdravniške zbornice so poleg predsednice danes izvolili tudi 90 poslancev skupščine. Rezultati bodo znani predvidoma v sredo zjutraj.