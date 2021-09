Direktorica covidne bolnišnice v Srbiji: "To ni epidemija, to je požar"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbijo zadnje dni pretresajo skrb vzbujajoče številke novookuženih s koronavirusom. V zadnji 24 urah so ob 20.443 opravljenih PCR-testih potrdili 5.069 novih primerov okužb, včeraj je tam zaradi bolezni covid-19 umrlo 24 ljudi. "Najmlajša pacientka na intenzivnem oddelku ima 20 let in diha le še z levim delom pljuč. Ne vem, kako naj ji še pomagam," je za RTV Srbija dejala Tatjana Adžić Vukićevič, direktorica covidnega oddelka bolnišnice Batajnica v Beogradu.

Da li može ovaj video umesto himne svaki dan, u svim školama, maksijima, autobusima, tržnim centrima, stadionima, bolnicama i televizijama? pic.twitter.com/cIR3X1mdzV — Naim Leo BEŠIRI (@NaimLeoBesiri) September 7, 2021

Srbska televizija poroča o kritičnem stanju v covidni bolnišnici Batajnica, kjer je trenutno nameščenih 700 pacientov, od tega je kar 90 odstotkov necepljenih. Med pacienti je največ mladih moških, starih med 30 in 40 let, nihče med njimi še ni prejel odmerka cepiva. Direktorica Tatjana Adžić Vukićević je nad trenutno situacijo zgrožena.

"To ni epidemija, to je požar, situacija je slabša, kot je bila lanskega decembra, ko smo odprli covidno bolnišnico," je povedala Adžić Vukićevićeva za srbsko televizijo.

Najmlajša pacientka ima 20 let in "zacementirana" pljuča

Adžić Vukićevićeva je dejala še, da od začetka epidemije v bolnišnici niso imeli covidnih pacientov, mlajših od 18 let, pred kratkim pa so na intenzivni oddelek sprejeli dvajsetletno farmacevtko iz Beograda. Pacientka ni bila cepljena, trenutno je v kritičnem stanju, priklopljena na respirator in diha samo z levim delom pljuč, je pojasnila.

Okužbe strmo naraščajo

Po najnovejših podatkih so v Srbiji v zadnjih 24 urah testirali 20.443 ljudi, od tega so potrdili 5.069 novih primerov okužbe. Od začetka epidemije je skupaj potrjenih 783.826 primerov okužbe, umrlo je 7.398 ljudi.

V bolnišnicah trenutno zdravijo 1.571 oseb, na respiratorjih jih je 110, je razvidno iz podatkov spletne strani za covid-19 Republike Srbije.

Resno stanje tudi na Hrvaškem

Število dnevnih okužb je na Hrvaškem začelo naraščati avgusta, okužbe pa pospešeno naraščajo tudi septembra. Minulo sredo so zabeležili 805 novih primerov okužb, teden dni pred tem 470.

V državi je danes 5.009 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom, v samoizolaciji je 9.568 ljudi. Na bolnišničnem zdravljenju je 540 covidnih bolnikov, med njimi jih 62 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev, poročajo z Nacionalnega štaba hrvaške civilne zaščite. Doslej je na Hrvaškem za boleznijo covid-19 umrlo 8.395 ljudi.

Do torka zvečer so porabili nekaj več kot 3,3 milijona odmerkov cepiva proti bolezni covid-19. Popolnoma cepljenih je 48,5 odstotka odraslih, so še objavili.