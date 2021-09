Avstrijci pred spremembami najslabše po aprilu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav na dan, ko naj bi avstrijska vlada predstavila nove protikoronske ukrepe, so v Avstriji v zadnjih 24 urah prvič od aprila spet potrdili več kot 2.000 novih okužb z novim koronavirusom. Potrdili so 2.268 okužb, v bolnišnicah se zdravi 645 covidnih bolnikov, kar je sto več kot pred tednom dni. Na Češkem so v zadnjem dnevu potrdili 588 okužb z novim koronavirusom, kar je največ od 25. maja. Zdravstvene oblasti pričakujejo nadaljnji porast okužb.