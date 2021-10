Janša za Euronews: Bruselj na področju vladavine prava presega pristojnosti

"Imamo listino ZN o človekovih pravicah. Imamo evropsko listino o človekovih pravicah, a v jeziku politike, še posebej Evropskega parlamenta, lahko na ta seznam vsak doda, kar si pač želi. Zato je to politično zlorabljen izraz in uporabljen za politične spopade," je dejal.

S prihodom Von der Leynove se je to spremenilo

Kot je nadaljeval, je Evropski parlament pač političen organ, a Evropska komisija se po pogodbi EU ne bi smela vpletati v politične bitke. V času, ko jo je vodil Jean-Claude Juncker, je še bilo tako, nato pa se je s prihodom Ursule von der Leyen to spremenilo. "Mislim, da je to blizu kršitvi vladavine prava, saj mora biti komisija pošten posrednik," je dejal Janša.

Podpredsednici komisije Veri Jourovi, ki je poleg komisarja Didierja Reyndersa postala najbolj viden obraz Bruslja, ko gre za spoštovanje oziroma kršitve vladavine prava, je Janša očital "dajanje izjav, ki so jasna kršitev pogodbe". A Jourovo podpirajo evropski mediji, zato lahko nadaljuje, je dodal.

"Če bi se to zgodilo pred 15 leti, po mojem ne bi niti en teden ostala članica Komisije. Takrat so bila pravila še jasna," je dejal premier.

Janša: Zdaj smo v ključnem trenutku

Glede odnosov EU z državami Zahodnega Balkana je Janša opozoril, da Unija ni edini vlagatelj v regiji, ampak ima tekmece, kot so Kitajska, Rusija in Turčija. In medtem ko Unija svoj denar pogojuje s spoštovanjem evropskih standardov in izvedbo reform na področju vladavine prava, njene tekmice ne postavljajo nobenih pogojev, je dejal.

Pogojevanje EU je sicer po besedah Janše pravilno, a le, "če je luč na koncu predora. Na naši strani je ena velika prednost: članstvo v EU (...) A če ta perspektiva ni resnična, izgubljamo zagon. Zdaj smo v ključnem trenutku."

Glede strateške avtonomije in vloge EU v svetu je med drugim izpostavil potrebo pa nadaljevanju zavezništva z ZDA, tudi v okviru zveze Nato, a obenem posvaril, da ZDA in Nato "ne bosta rešila problemov in konfliktov na našem dvorišču", na Balkanu, v Sredozemlju, v Afriki.

Unija bi se morala po njegovem mnenju bolj osredotočati na varovanje svojih zunanjih meja, namesto da "pošilja denar in humanitarno pomoč, ki nato končata v rokah teroristov in vojaških vodij".

Glede Afganistana je Janša menil, da "je naša obveznost pomagati tistim, ki so pomagali nam", a obenem izpostavil, da "v Evropi ni prostora za deset milijonov Afganistancev. EU ne bo ponovila napake, ki so jo nekatere države članice naredile leta 2015," je dejal.