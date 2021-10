Kurz ne vidi razloga za odstop

Sebastian Kurz je priznal, da so med sporočili, ki so predmet obravnave preiskave, tudi nekatera njegova, ki naj bi jih zapisal v afektu in jih danes ne bi več poslal v taki obliki.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes po srečanju z ministrsko ekipo iz vrst svoje Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) zagotovil, da kljub vladni krizi ne vidi razloga za odstop. Prepričan je, da so skupaj s stranko sposobni vladati. Predsednik koalicijskih Zelenih Werner Kogler je prepričan nasprotno in poudarja, da Kurz ni več sposoben vladati.

Sebastian Kurz je danes še dejal, da namerava narediti vse, da zagotovi politično stabilnost. Je pa poudaril, da bo kot demokrat sprejel, če se v parlamentu oblikuje druga večina. V okviru tega namerava ostati v dialogu s predsednikom Avstrije Alexandrom Van der Bellnom.

Znova pa je zavrnil vse očitke kazenske odgovornosti glede nedavne afere, ki je pretresla avstrijsko vlado. Priznal je, da so med sporočili, ki so predmet obravnave preiskave, tudi nekatera njegova, ki naj bi jih zapisal v afektu in jih danes ne bi več poslal v taki obliki.

Z izjavo, ki jo je sklical na hitro ob istem terminu, kot je bila sicer napovedana izjava Wernerja Koglerja, se je poslovil na hitro, ne da bi sprejel kakšno vprašanje.

Kogler meni, da Kurz ni več sposoben ostati na čelu vlade

Po izjavi Kurza je nato ločeno izjavo podal tudi podkancler Kogler, ki pa meni, da Kurz ni več sposoben ostati na čelu vlade. ÖVP so sicer dali priložnosti, da najdejo novega kandidata za kanclerja. So pa Zeleni začeli tudi pogovore z opozicijo, da bi našli rešitev.

Nova kriza avstrijske vlade je izbruhnila v sredo, ko je policija preiskala kanclerjev kabinet, finančno ministrstvo in prostore ÖVP zaradi suma, da naj bi ozek krog okoli Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so Kurzovega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.

Kurzevi zaupniki naj bi med letoma 2016 in 2018 naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi tudi zakupili oglasni prostor v zameno za ustrezno poročanje.