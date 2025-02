Veliki met Sebastiana Kurza: Najprej obsojen, nato so pritekli milijoni

Podjetje Dream se osredotoča na varovanje kritične infrastrukture držav in podjetij s pomočjo umetne inteligence. Sedež podjetja se nahaja v Tel Avivu, obenem pa ima podružnici v Abu Dhabiju in na Dunaju. Trenutno zaposluje okoli 150 ljudi.

S pomočjo zbranih 100 milijonov dolarjev se je vrednost podjetja dvignila na 1,1 milijarde dolarjev. Kot so sporočili iz podjetja, je Dream s tem uradno postal samorog.

V svetu startupov se izraz samorog uporablja za opis zagonskih podjetij, katerih vrednost preseže milijardo dolarjev in ne kotirajo na borzi.

Boril se bo proti kibernetskim napadom

Kurz je zagonsko podjetje Dream ustanovil leta 2023 z dvema poslovnima partnerjema. Zbrani denar naj bi olajšal širitev podjetja, zlasti v ZDA in Južni Ameriki, poroča dpa.

"Številne države se soočajo z izzivom, kako se s pogosto zastarelimi lastnimi sistemi braniti pred vedno večjim številom vse bolj zapletenih kibernetskih napadov," je Kurz zapisal v sporočilu za javnost.

Politiko zapustil zaradi obtožb o korupciji, obsojen je bil na pogojno zaporno kazen

Kurz je med letoma 2020 in 2021 vodil koalicijsko vlado Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih, nakar je zaradi obtožb o koruptivnem ravnanju jeseni 2021 odstopil. Pred tem je med letoma 2017 in 2019 vodil koalicijsko vlado ÖVP in svobodnjakov (FPÖ).

Deželno sodišče na Dunaju je februarja lani nekdanjega avstrijskega kanclerja zaradi lažnega pričanja pred parlamentarnim preiskovalnim odborom nato obsodilo na osem mesecev pogojne zaporne kazni.

Sebastian Kurz je bil obtožen lažnega pričanja pred parlamentarno komisijo, ki je preiskovala afero Ibiza, ki je leta 2019 odnesla koalicijsko vlado med ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki. Foto: Guliverimage

Potem ko je napovedal popoln odhod iz politike, je Kurz postal podjetnik in lobist.