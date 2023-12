Novi očitki Kurzu glede vmešavanja v kadrovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kurz, ki je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konservativcev, je nazadnje do leta 2021 vodil koalicijsko vlado ÖVP in Zelenih, nakar je zaradi obtožb jeseni 2021 odstopil. Foto: Guliverimage

V nadaljevanju sojenja nekdanjemu avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu zaradi laganja je bilo danes zaslišanje nekdanjega generalnega sekretarja finančnega ministrstva Thomasa Schmida. Že na začetku zaslišanja je Schmid nasprotoval izjavam Kurza in dejal, da je imel nekdanji kancler vpliv na imenovanja v državnem holdingu.

Kurz je skupaj s svojim nekdanjim šefom kabineta Bernhardom Bonellijem obtožen, da sta prikrila svoj vpliv pri imenovanju članov nadzornega sveta in uprave državnega holdinga ÖBAG, med njimi je bil tudi Thomas Schmid, ki je prevzel mesto generalnega direktorja ÖBAG. Preiskovalni komisiji je Kurz leta 2020 dejal, da je bil o odločitvi obveščen vnaprej, a da dodatno ni bil vpleten. Vendar pa tožilstvo na podlagi sporočil SMS med njima domneva, da je bil močno vpleten v izbiro osebja in da je s Schmidom najkasneje od sredine leta 2017 redno izmenjeval mnenja o tej temi.

Schmid se je oddaljil od nekdanjega kanclerja

Peti narok je danes potekal ob zaslišanju Schmida, ki je sicer veljal za člana ožjega kroga Kurza. Se je pa Schmid že na začetku procesa oddaljil od nekdanjega kanclerja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Priznal je sicer, da tovrstni profesionalni odnosi temeljijo na tem, kakšno poklicno pot nekdo zasleduje, a je zagotovil, da dandanes nima več opravkov s Kurzom.

Kot ena osrednjih prič je Schmid nasprotoval izjavam nekdanjega kanclerja. Nepredstavljivo je bilo namreč, da kadrovske zadeve ne bi bile dogovorjene s Kurzom, je pojasnil, tudi Helmuta Kerna je za predsednika nadzornega sveta ÖBAG predlagala kanclerjeva pisarna. "Nič se ni zgodilo brez nekdanjega kanclerja," je dejal Schmid.

Tako za Kurza kot Bonellija je bilo po besedah Schmida pomembno, da sta imela besedo pri imenovanju oseb. Na svojem primeru je rekel, da ga je Kurz vprašal, ali se vidi v novi vlogi pri ÖBAG. Priznal je, da mu je bila ponudba Kurza v čast, čeprav nikoli ni imel kakršnegakoli razgovora za ta položaj.

Veliko časa namenjajo zasebnim sporočilom

Na zaslišanju gre sodnik podrobno čez vse dokazno gradivo, pri čemer veliko časa namenjajo predvsem zasebnim sporočilom, med njimi je tudi eno najbolj znanih, ko naj bi Schmid v zahvalo Kurzu za nov položaj pri državnem holdingu zapisal "ljubim svojega kanclerja".

Schmid je sicer vpleten tudi v druge preiskave, med drugim glede domnevnih prirejenih javnomnenjskih raziskav v prid Avstrijske ljudske stranke (ÖVP).

Avstrijsko tožilstvo za gospodarstvo in korupcijo je Kurza zaradi suma dajanja lažnih izjav preiskovalo od pomladi 2021. Če bo spoznan za krivega, 37-letnemu nekdanjemu kanclerju grozi kazen do treh let zapora.

