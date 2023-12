Zaradi suma poskusa izvedbe terorističnega napada pridržali najstnika

Haijawi-Pirchner je pojasnil, da si je 16-letnik iz Zgornje Avstrije že priskrbel denar za orožje. Trenutno je najstnik turških korenin v preiskovalnem priporu v Linzu. Pridržali so ga prejšnji teden, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zaenkrat ni znano, ali pripada kakšni teroristični organizaciji

Na zaslišanju je 16-letnik sicer skušal omiliti sporočila, ki jih je pošiljal po spletu, češ da ni mislil resno in da se ni nameraval pridružiti skrajni Islamski državi.

Konkretnega načrta ali časovnice najstnik ni omenjal, zaenkrat tudi ni znano, ali pripada kakšni teroristični organizaciji.

V okviru racije so zasegli več nosilcev podatkov, ki jih še morajo podrobneje analizirati. Je pa vodja DSN pojasnil, da so na njih našli posnetke usmrtitev in več navodil za izdelavo bomb, orožja in streliva.