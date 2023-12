V požaru v okolici Postojne umrl 85-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz koprske policijske uprave so sporočili, da je v nedeljo v požaru v stanovanjski hiši v okolici Postojne umrl 85-letnik.

Policiste so o požaru obvestili nekaj pred 19. uro.

Petinosemdesetletnemu lastniku so prvo pomoč nudili gasilci in reševalci, ker je bil dalj časa v nezavesti, pa so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je umrl.

Vse okoliščine v zvezi z dogodkom policisti še ugotavljajo.

