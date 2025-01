Koalicijska pogajanja med ÖVP in SPÖ so propadla. To so danes zvečer sporočili iz ÖVP. "Do te točke smo poskusili vse. Dogovor o bistvenih ključnih točkah ni mogoč, zato nima smisla za pozitivno prihodnost Avstrije," je dejal šef ÖVP Karl Nehammer. Nehammer je po poročanju ORF še napovedal, da bo v prihodnjih dneh odstopil kot kancler in vodja ÖVP.