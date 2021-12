Sebastian Kurz naj bi se umikal iz politike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sebastian Kurz je oktobra po korupcijskem škandalu in preiskavi odstopil s položaja kanclerja. Foto: Reuters

Prvi je o tem poročal časnik Kronen Zeitung na svoji spletni strani, informacijo pa so za APA potrdili tudi v krogih blizu ÖVP. Kurz ima sicer za ob 11.30 napovedano izjavo.

Kaj je razlog za umik?

Nekdanji kancler je za Kronen Zeitung umik utemeljil z rojstvom svojega sina v soboto. Ko je videl otroka, "mu je kliknilo".

Kurz je oktobra po korupcijskem škandalu in preiskavi odstopil s položaja kanclerja, kjer ga je nasledil dotedanji zunanji minister Alexander Schallenberg. V okviru škandala Kurza preiskujejo zaradi očitkov poneverbe in krivega pričanja. Gre predvsem za njegovo vlogo pri domnevnem kupovanju pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem.

Po odstopu s čela vlade se je Kurz vrnil v poslanske klopi, kjer je prevzel vodenje poslanske skupine ÖVP.