Kurzu odvzeli poslansko imuniteto

Kurz je že sam večkrat poudaril, da ga zanima čimprejšnja razjasnitev zadeve, in zavrnil očitke v zvezi z afero o prirejenih javnomnenjskih raziskavah in svojim pričanjem pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Izrazil je tudi mnenje, da ni storil ničesar kaznivega. Foto: Reuters

Tožilstvo 35-letnega Kurza, ta še vedno ostaja predsednik avstrijske ljudske stranke (ÖVP), preiskuje zaradi očitkov poneverbe in krivega pričanja. Nekdanji avstrijski kancler je po odstopu s kanclerskega položaja in vrnitvi v poslanske klopi užival poslansko imuniteto.

Podlaga za današnjo odločitev avstrijskega parlamenta je torkova odločitev pristojne parlamentarne komisije, ki je na zahtevo tožilstva prav tako soglasno potrdila odvzem poslanske imunitete nekdanjemu kanclerju.

Kurz za čimprejšnjo razjasnitev zadeve

Očitajo mu kupovanje pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem

Gre predvsem za njegovo vlogo pri domnevnem kupovanju pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem, zaradi katere je tudi odstopil. Lažno pričanje mu medtem očitajo pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje afero Ibiza, zaradi katere je leta 2019 razpadla takrat vladajoča koalicija ÖVP in svobodnjakov (FPÖ).

Po odstopu šel v parlament, ostal predsednik avstrijske ljudske stranke (ÖVP)

V Avstriji so 6. oktobra med drugim potekale hišne preiskave v kabinetu kanclerja, na sedežu ÖVP in ministrstvu za finance. Kurz je sprva zavračal, da bi odstopil kot predsednik avstrijske vlade. Ko je grozilo glasovanje o nezaupnici koalicijskih Zelenih in opozicije v parlamentu se je po nekaj dneh odločil, da odstopi s čela vlade. Ostal je predsednik ÖVP in se preselil v parlament kot vodja poslanske skupine. Na kanclerskem položaju ga je nasledil dotedanji zunanji minister Alexander Schallenberg.

Kurz je imel pred tem strmo politično kariero. Pri 27 letih je postal avstrijski zunanji minister, ko je bi star 31 let, je prvič postal avstrijski kancler.