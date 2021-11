Koronavirus: v Nemčiji tako slabo ni bilo še nikoli

Znotraj države se sicer rast okužb močno razlikuje od ene zvezne dežele do druge. Največ jih je v deželah z najnižjim odstotkom cepljenih proti covid-19: na Saškem, v Turingiji in na vzhodu Bavarske.

Število novih okužb z novim koronavirusom je v Nemčiji znova močno naraslo in prvič od začetka pandemije preseglo številko 60 tisoč. Pred natanko tednom dni so v državi, ki se spopada z velikim porastom okužb, na dnevni ravni prvič potrdili več kot 50 tisoč primerov.

V državi so glede na podatke inštituta Roberta Kocha (RKI) v zadnjem dnevu potrdili 65.371 okužb, največ do zdaj. Sedemdnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev znaša 336,9. Po vsej državi so obenem v zadnjih 24 urah zabeležili 264 smrti med covidnimi bolniki.

Število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, na sto tisoč prebivalcev v zadnjih sedmih dneh znaša 5,15. Do zdaj največ bolnikov je bilo v bolnišnicah okrog božiča lani, ko je ta faktor znašal 15,5.

Znotraj države se sicer rast okužb močno razlikuje od ene zvezne dežele do druge. Največ jih je v deželah z najnižjim odstotkom cepljenih proti covid-19: na Saškem, v Turingiji in na vzhodu Bavarske.

"Stanje je dramatično. Nahajamo se v resni stiski."

Predsednik RKI Lothar Wieler je stanje opisal kot dramatično. "Trenutno se nahajamo v resni stiski. Imeli bomo zares slabo praznovanje božiča, če ne sprejmemo ustreznih protiukrepov," je dejal v sredo zvečer v spletni razpravi s saškim ministrskim predsednikom Michaelom Kretschmerjem.

Premierji 16 nemških zveznih dežel bodo sicer prav danes s kanclerko Angelo Merkel, ki je v sredo razmere prav tako označila za dramatične, govorili o ukrepih za zajezitev hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom.

Koraki bi lahko vključevali strožje ukrepe glede nošenja mask in obveznosti predložitve potrdila o cepljenju ali prebolelosti za obisk določenih dogodkov in prostorov, kot so koncerti in restavracije. T. i. pogoj PC že velja v Berlinu in na Bavarskem.

Še pred za popoldan predvidenim srečanjem o razmerah dopoldne razpravlja nemški parlament. Potekala naj bi tudi glasovanja o predlogih, ki so jih za zajezitev okužb predlagale tri stranke, ki naj bi po septembrskih volitvah nasledile odhajajočo koalicijo Merklove.

Socialdemokrati, Zeleni in liberalci (FDP) med drugim predlagajo, da bi morali potniki na javnem prevozu predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT in uvedbo strogih kazni z do petimi leti zapora za ponarejevalce covidnih potrdil.

V Belgiji ob hitrem porastu okužb zaostrujejo ukrepe

V Belgiji ob hitrem porastu okužb z novim koronavirusom znova zaostrujejo ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Od ponedeljka bo tako obvezno delo od doma vsaj štiri dni na teden. Obveznost nošenja zaščitnih mask so razširili na vse javne prostore, covidno potrdilo pa bo med drugim obvezno na vseh javnih dogodkih.

Od ponedeljka bodo morali vsi zaposleni v zasebnem in javnem sektorju, ki to lahko, delati od doma vsaj štiri dni na teden, je po sredinem srečanju z vodji regij in skupnosti povedal belgijski premier Alexander De Croo.

Zaščitne maske obvezne povsod

Voditelji so se strinjali tudi o razširitvi obveznosti nošenja zaščitnih mask na vseh javnih krajih. Obvezno bo na sredstvih javnega potniškega prometa, v barih in restavracijah, gledališčih in kinematografih ter na javnih dogodkih, vključno z dogodki na prostem. Po novem jih bodo morali nositi vsi od 10. leta starosti naprej, ne več samo od 12. leta.

Doslej mask v notranjosti kulturnih ustanov ni bilo treba nositi, če so ob vhodu preverjali covidno potrdilo, s katerim Belgijci dokazujejo, da so cepljeni proti covid-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Uporabo tega potrdila so razširili na vse javne dogodke v zaprtih prostorih, ki se jih udeležuje več kot 50 ljudi, medtem ko trenutno to velja za dogodke z več kot 500 udeleženci, in na javne dogodke na prostem, ki se jih udeležuje več kot 100 ljudi. Covidno potrdilo bo obvezno tudi za vstop na božične sejme, poleg tega pa še za v kulturne ustanove, restavracije in bare, vključno z zasebnimi dogodki.

Minister za zdravje: Doživljamo eksplozijo okužb

"Zelo dobro razumem nezadovoljstvo (...). Pomembno je, da vsi skupaj ostanemo pozorni in preudarni, da bi zaščitili sami sebe in tiste, ki nas obkrožajo, da bi razmere ostale znosne za naše zdravstvene delavce," je pozval De Croo.

Zdravstveni minister Frank Vandenbroucke pa je poudaril, da te odločitve niso bile lahke, vendar pa so to minimalni ukrepi. "Doživljamo eksplozijo okužb," je dejal.

V tednu, ki se izteka, belgijske oblasti v povprečju beležijo po skoraj 10.300 novih okužb na dan. Virus se širi tako hitro, kot se ni že eno leto. V bolnišnicah pa je največ covidnih bolnikov od maja. Bolnišnično oskrbo potrebuje več kot dva tisoč ljudi, od tega jih je 25 odstotkov na intenzivni negi. V državi, ki ima 11,6 milijona prebivalcev, je v torek umrlo še 41 covidnih bolnikov.

V Bratislavi protesti proti ukrepom za zajezitev virusa

Na sredinih protestih proti vladnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa v slovaški prestolnici Bratislava sta bila v eksploziji pirotehničnih sredstev poškodovana dva policista. Policija je sporočila, da je pridržala devet protestnikov.