Takšno je stanje UKC Ljubljana #vŽivo

V sredo so v Sloveniji ob opravljenih 9.220 PCR-testih potrdili 3.662 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 39,7 odstotka. Včeraj je umrlo 23 ljudi, skupno do zdaj točno pet tisoč.

V bolnišnicah zdravijo 1.104 bolnike, kar je osem več kot dan pred tem. Intenzivno oskrbo potrebuje 253 covidnih bolnikov.

Logarjeva: Vrh sprejemov v bolnišnice v naslednjem tednu

"Smo nekje na stagnaciji. Nimamo nekega porasta, a število okužb je še vedno visoko. Po trenutnih projekcijah je vrh sprejemov v bolnišnice predviden v naslednjem tednu, nekaj dni kasneje v intenzivnih enotah. Vedeti moramo, da so to zgolj napovedi. Neko večje umiranje je predvideno po 10. decembru, normalizacijo kar se tiče zdravja pa lahko pričakujemo konec decembra oziroma v začetku januarja," je v izjavi za medije povedala vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar.

Vlada bo na današnji seji znova razpravljala tudi o epidemioloških razmerah. Na mizi bodo predvidoma tudi predlogi o zaostritvah omejevalnih ukrepov. Med predlogi strokovne skupine je tudi študij na daljavo in promocija dela od doma, je potrdila Logarjeva.

Po njenih besedah je stanje alarmantno, glede ukrepov ostaja tako, kot je: "Trenutno je največji porast okužb med 5 in 14 let in zato se odločamo, da so ukrepi v šolah nujno potrbni. Včeraj se je izkazalo, da otroci testiranje veliko bolje prenašajo kot njihovi starši."

Izredne razmere v zdravstvu

V ponedeljek so v Ljubljani odprli nov covidni oddelek v prostorih Bolnišnice dr. Petra Držaja, kjer so za začetek zagotovili 37 dodatnih postelj. V torek so v slovenskih bolnišnicah vzpostavili še vseh 288 predvidenih kapacitet. "Ob zasedenosti intenzivnih postelj nad 288 v zdravstvu uvajamo skrajne izredne razmere. Pacienti bodo sicer obravnavani, vendar pa bo standard močno zmanjšan. To bo veljalo tako za necovidne kot covidne paciente, " je pred dnevi na novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.