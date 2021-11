Koordinator bolniških postelj: Covid ne izbira in najde lahko tudi tistega, ki bi me po goflji

Koordinator bolniških postelj pravi: "Covid ne izbira in najde lahko tudi tistega, ki bi me po goflji."

Splošna bolnišnica Jesenice ima težave s pomanjkanjem kadra že več let, povečanje števila bolnikov s covid-19 pa obremenitev kadra še stopnjuje. Podobno je tudi drugod po državi. Kljub najhujšim obremenitvam zdravstvenih delavcev do zdaj pa tem tokrat družba ne namenja takšne podpore kot lani, pogosto so deležni celo groženj, je v jeseniški splošni bolnišnici opozoril Robert Carotta.

O stanju v družbi zgovorno pričajo izkušnje predstojnika jeseniškega urgentnega centra Roberta Carotte, ki je tudi koordinator covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje. Kot je povedal danes na Jesenicah, dobiva elektronsko pošto z različnimi negativnimi sporočili in očitki, da je terorist, izdajalec naroda in podobno, najdejo se tudi konkretne grožnje.

"Ne razumem, kaj roji po glavi tem ljudem, ki so lahko v naslednjem trenutku naši oskrbovanci, saj covid ne izbira in najde lahko tudi tistega, ki bi me po goflji," je poudaril Carotta.

Grozijo tudi zdravstvenemu osebju

Opozoril je, da grožnje doživljajo tudi drugi zdravstveni delavci, čeprav so v tem trenutku maksimalno obremenjeni in se zelo trudijo, da zdravstvena oskrba ne razpade. "Lani marca, ko je bila ob zaprtju družbe Slovenija velika speča dežela in so urgence samevale, smo imeli veliko podporo ljudi in sprašujem se, kam je izginila ta podpora zdaj, ko garamo kot še nikoli," je dejal Carotta.

Poudaril je, da takih izrednih razmer še ni bilo. Bojijo se tudi, kaj se bo zgodilo, če bo slovensko zdravstvo pokleknilo. "Takrat bomo seveda v vsej slovenski družbeni moralni naravnanosti znova iskali krivce, ampak na žalost krivcev tisti, ki bodo podlegli bolezni, ne bodo potrebovali," je kritičen Carotta.

Dnevno sto novih bolnikov, intenzivne postelje so vredne zlata

Pojasnil je, da je epidemija v hudem izbruhu, dnevno v bolnišnice sprejmejo več kot sto novih bolnikov, število bolnikov s covid-19 na intenzivnih oddelkih pa se dnevno poveča za od pet do sedem. "Z zadnjimi napori še napraskamo dodatne intenzivne postelje in vsaka je trenutno zlata vredna," je dejal.

Težava sicer nista toliko sam prostor in oprema kot pomanjkanje ustreznega kadra. Ta primanjkljaj je močno izražen v vseh bolnišnicah in potekajo pogovori, kako prebroditi od deset do 14 dni, ko bo naval največji. Za zdaj kakšni prevozi bolnikov v tujino ali prihodi kadra iz tujine niso dogovorjeni, je povedal sogovornik.

Na Jesenicah izredne razmere

Posebne kadrovske težave imajo tudi v jeseniški bolnišnici, kjer je odprtih kar 60 razpisov in kjer imajo velike težave že v običajnih razmerah. Trenutno so zmožni izvajati zdravstvene storitve samo za bolnike v kategorijah nujno in zelo hitro. Carotta je razmere označil za izredne, saj je obravnava preostalih bolnikov z napotnicami za hitro in redno obravnavo praktično ustavljena oziroma zamaknjena za nedoločen čas.

Ob tem upa, da držijo napovedi, da se bo epidemija v mesecu dni umirila in da se bodo konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega razmere v zdravstvu lahko normalizirale. "Če pa bo slučajno treba še dodatno dvigniti število posteljnih kapacitet za covid-19, to pomeni tudi okrnitev nujnih in zelo hitrih intervencij na necovidnih področjih," je opozoril.

Pojasnil je, da imajo na Jesenicah za obravnavo bolnikov s covid-19 namenjenih 30 navadnih in pet intenzivnih postelj. Tem dodajajo še tri polintenzivne postelje za neintubirane bolnike. To je, kot je poudaril Carotta, maksimum od maksimuma, kar zmore jeseniška bolnišnica. V njej se trenutno zdravi 25 ljudi s covid-19 na navadnih in pet na intenzivnih posteljah.

En covidni oddelek so bili v bolnišnici, ki ima tudi prostorske težave, primorani namestiti v zabojnike, ki so postavljeni na parkirišču bolnišnice. Kadrovsko jim je na pomoč priskočilo šest zaposlenih iz Psihiatrične bolnišnice Begunje in eden iz Zdravstvenega doma Jesenice. Prav tako jim pomaga 18 študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in pet dijakov Srednje šole Jesenice ter še dva dijaka nezdravstvenih smeri. Poleg tega so jim iz Srednje šole Jesenice ponudili pomoč še desetih dijakov.