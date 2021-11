Vlada pooblastila NIJZ za nakup zdravil za covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala soglasje k pooblastilu Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) za nakup zdravil za zdravljenje covida-19 v okviru skupnega javnega naročila držav članic EU, so sporočili po seji. Na ministrstvu so opozorili, da gre za inovativna zdravila, ki so bila razvita v zelo kratkem času, zato bodo cene predvidoma tudi razmeroma visoke.