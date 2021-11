Zdravila za koronavirus v Ljubljani za več kot tisoč ljudi

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so vzpostavili prostore, v katerih bodo bolnikom aplicirali monoklonska protitelesa oziroma regeneron. Gre za zdravilo, ki se pri bolnikih, pri katerih pričakujejo težji potek bolezni, uporablja v prvih sedmih dneh okužbe z novim koronavirusom, so sporočili z UKC Ljubljana.

Vzpostavili so deset bolniških postelj. Tja pa bodo namestili bolnike, ki jim bodo aplicirali zdravilo, po aplikaciji pa bodo ostali na opazovanju še štiri ali pet ur, nato pa jih bodo odpustili v domačo oskrbo.

Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je v izjavi za medije dejala, da za zdaj kaže, da je zdravilo učinkovito. Razmeroma malo ljudi se je namreč v bolnišnico vrnilo, kar pomeni, da jim je zdravilo pomagalo. Pri bolnikih, ki so regeneron prejeli in bili pozneje vseeno sprejeti v bolnišnico, pa je potek bolezni lažji.

Zdravila je še za 1.400 bolnikov

Po besedah Lejko Zupančeve je to eden od načinov za zmanjšanje pritiska na bolnišnice. Kot je pojasnila, regeneron sicer nima dovoljenja za promet v Sloveniji, zato mora zdravnik bolniku zdravilo predstaviti, bolnik pa se mora z njegovo uporabo strinjati.

Po aplikaciji zdravila za zdaj resnih stranskih učinkov niso zaznali, je medijem povedala Lejko Zupančeva in dodala, da je najbolj pogost "kratkotrajen padec krvnega tlaka, ki pa se hitro popravi". Do zdaj so v UKC Ljubljana regeneron dali okoli 175 bolnikom, zdravila pa imajo na voljo še za 1.400 bolnikov.

Pridružene bolezni

Z UKC Ljubljana so posredovali tudi predstavitveni posnetek novih prostorov, v katerem je zdravnica Mirijam Nahtigal Klevišar povedala, da so v raziskavah ugotovili, da se je ob aplikaciji regenerona odstotek bolnikov, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, zmanjšal za 70 odstotkov.

V zgodnji fazi bolezni zdravnik predpiše aplikacijo regenerona bolnikom z dejavniki tveganja za težji potek bolezni. To so starejši, bolniki s pridruženimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen, povišan krni tlak in bolniki z oslabljenim imunskim sistemom.

Najmlajši ima 32 let

Lejko Zupančeva je sicer danes povedala, da so imeli v UKC Ljubljana med vikendom veliko sprejemov in relativno malo odpustov. Predvsem se polnijo enote intenzivne terapije, delež cepljenih tam pa znaša okrog 20 odstotkov.

Na navadnih oddelkih je povprečna starost bolnikov 70 let, najstarejši bolnik je star 98 let, najmlajši pa 24 let. Na enoti intenzivne terapije pa je povprečna starost 61 let, najmlajši bolnik ima 32 let, najstarejši pa 83 let, je dejala Lejko Zupančeva. Na kliniki imajo tudi tri hospitalizirane otroke, eden od njih je mlajši od leta dni.

Manjka 30 odstotkov medicinskih sester

Trenutno imajo na UKC Ljubljana nekaj okuženih z novim koronavirusom tudi med osebjem, a gre za lažje oblike ali pa skoraj asimptomatske. Žal pa so odsotni z dela, kar dodatno ovira delo na oddelkih, je povedal Lejko Zupančeva. Dodala je, da po ocenah v kliničnem centru trenutno manjka 30 odstotkov medicinskih sester.