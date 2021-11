Zgražanje nad dr. Brigito Skelo Savič: "Pljunek v vse, ki delamo s covidom"

"Pljunek v obraz vsem nam, ki delamo s covidom. Brez besed." Tako se je na objavo Brigite Skele Savič, sicer doktorice zdravstvenega menedžmenta, na družbenem omrežju Twitter odzval Federico V. Potočnik, specializant infektologije v Splošni bolnišnici Celje, sicer pa tudi predsednik podmladka stranke NSi.

Glede na 15. člen odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, ki je objavljen v Uradnem listu RS, je zbiranje na javnih površinah začasno prepovedano. 16. člen določa, da se zbiranje lahko dovoli, če organizator javnega shoda preverja, ali udeleženci shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Zagotovljena mora biti tudi medsebojna razdalja najmanj poldrugega metra, obvezna je nošnja zaščitnih mask.

Napovedani petkov protivladni shod, h kateremu poziva tako imenovana Protestna ljudska skupščina, uradnega organizatorja tokrat sicer nima, zato ni jasno, ali bo kdo preverjal pogoj PCT pri udeležencih. Petkov protest tudi ne bo prijavljen. Na nekaterih preteklih petkovih protivladnih shodih je sicer že bilo mogoče opaziti, da se večina udeležencev ni držala ukrepov, kot sta nošnja zaščitne maske in razdalja:

Na objavo Brigite Skele Savič se je na Twitterju odzval tudi predsednik vlade Janez Janša in opozicijske stranke povabil, naj svoje podpornike pozovejo k cepljenju proti bolezni covid-19:

Če je odločitev za cepljenje zoper #COVID19 res povezana s podporo @vladaRS , potem 🙏🏻 @sarecmarjan , @tfajon , @LukaMesec in @abratusek za polno zaupanje, saj so se vsi cepili. Bilo pa bi prav in koristno, če bi tudi svoje podpornike namesto k protestom raje vabili k cepljenju. pic.twitter.com/DkAt0tgOBY

Svetovna zdravstvena organizacija: povsem varno med epidemijo covid-19 ni nobeno množično zbiranje



Dr. Brigiti Skeli Savič, ki je pred časom tudi kandidirala na listi stranke SD, smo poslali vprašanje, ali je po njenem mnenju sredi zelo zaostrenih epidemioloških razmer − število aktivnih okužb v državi se bliža 40 tisoč, število hospitalizacij zaradi covid-19 pa tisoč − smiselno oziroma varno pozivati k množični udeležbi na javnih shodih, pa četudi ti potekajo na prostem, kjer je možnost prenosa okužb manjša kot v notranjih prostorih. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.



Dr. Brigita Skela Savič, ki velja za kader stranke SD, svoje sledilce na družbenem omrežju Twitter sicer pogosto poziva, naj se cepijo proti bolezni covid-19. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Iz novih smernic glede organizacije množičnih dogodkov v času pandemije covid-19, ki jih je pred nekaj dnevi objavila Svetovna zdravstvena organizacija, je sicer jasno razvidno, da scenariji brez dejavnika tveganja, pri katerih bi bila možnost prenosa okužb ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov na množičnih shodih torej enaka nič, ne obstajajo.



Slovenija je glede na število prebivalcev trenutno država z eno najslabših epidemioloških slik na svetu. Potrjeno aktivno okuženih je že blizu 40 tisoč ljudi oziroma skoraj dva odstotka celotnega prebivalstva.

K udeležbi na petkovih protestih sicer poziva tudi poslanec Socialnih demokratov Marko Koprivc:

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

SD: Podpiramo ustavno varovano pravico do protesta

V SD so nam na vprašanje, ali podpirajo pozive Brigite Skela Savič in Marka Koprivca na proteste, odgovorili: "Socialni demokrati podpiramo ustavno varovano pravico do protesta. Ljudi obenem pozivamo, da pri tem spoštujejo zaščitne ukrepe in vzdržujejo razdaljo. Zdravje vseh je ključno. Upor ljudi proti tej oblasti ni odgovornost ljudi, ampak vlade. Socialni demokrati nismo organizatorji protesta."