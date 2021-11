Zdravniške organizacije: Pričakujemo, da bo v najkrajšem možnem času razglašen rdeči alarm

"V prihodnjem tednu pričakujemo razmere, ko bodo imeli določeni zdravniki, ki delajo na kritičnih točkah, v sistemu dva pacienta, ki bosta potrebovala respirator oziroma nujno zdravljenje. Zdravnik, tisti, ki jima mora pomagati, pa ne bo imel ali kadra ali pa ustrezne postelje, na katero bi dal ležati takšnega pacienta," je pojasnil Dovnik in izpostavil, da je zdravstveni sistem tik pred tem, da pade.

Poziv: izogibajte se tveganim dejavnostim

"Na robu smo. V naslednjih mesecih mora vsak poskrbeti zase, da nujne oskrbe ne bo potreboval. To pomeni, da skrbi za svojo kronično bolezen, da se ne bo poslabšala, da iz svojega vsakdanjega početja odstrani vse, kar bi lahko bilo tvegano in bi pripeljalo do poškodbe. To so razni športi in divje vožnje. In pa da se izogibamo tveganim stikom, da ne bi dobili katerekoli okužbe, ne le koronavirusa," je dejal in ljudi pozval, naj se cepijo tako proti covid-19 kot tudi gripi," je pojasnil.

Beović: Lahko se bomo približali točki, ko bo moral zdravnik izbirati

Tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je opozorila, da je stanje kadra na covidnih oddelkih kritično: "Lahko se zgodi, da se bomo približali točki, ko bodo zdravniki morali izbirati, komu bodo nudili pomoč. To je za zdravnika velikansko breme."

Po besedah Beovićeve se je zdravstvo mobiliziralo zato, da bi zagotovili kader tam, kjer je najbolj potreben: "Gre predvsem za oddelke za intenzivno zdravljenju. Tu potrebujemo zelo kvalificiran kader. Potem pa tukaj premeščanje iz drugih delov zdravstva, kjer potekajo manj urgentne obravnave. Pomagamo si tudi s študenti medicine in zdravstvene nege."

Video: Planet TV.

Ažmanova: V nedogled zdravstveni delavci ne bodo zdržali

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se je danes mudila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman. Kot je dejala v izjavi za medije, zdravstveni delavci delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi ustrezno oskrbeli vse bolnike, a so na robu svojih moči.

V UKC Maribor se je danes ponovno povečalo število hospitaliziranih bolnikov s covid-19. Trenutno jih je 126, od tega je na intenzivnem zdravljenju 34 pacientov, na akutnem oddelku pa 92. Povprečna starost bolnikov na akutnem oddelku znaša 67,6 leta, na intenzivnem oddelku pa 63,8 leta, so še sporočili iz kliničnega centra.

Vogrin: Kolateralna škoda je izjemna

Zaradi velike obremenjenosti intenzivnih enot s covidnimi bolniki imajo težave z zagotavljanjem kadra in prostora za operacije preostalim bolnikom. Težava je predvsem izpad ustrezno usposobljenega kadra, ki je bil premeščen na covidne oddelke. "Kolateralna škoda zaradi koronakrize pri bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje in niso oboleli za covid-19, je izjemna," je v ponedeljek opozoril strokovni direktor Matjaž Vogrin.

Položaj je najbolj kritičen na kliniki za kirurgijo, kjer so poleg velikega deleža osebja odstopili obravnavi bolnikov s covid-19 tudi štiri nadstropja. V kirurški stolpnici je v zadnjih mesecih nameščena tudi klinika za ginekologijo, saj so v njenih prostorih covidni bolniki. Medtem ko so imeli kirurgi pred epidemijo na voljo 15 operacijskih dvoran, jih imajo trenutno za necovidne bolnike sedem, kar pomeni, da operirajo dnevno okoli 20 bolnikov manj, kot so pred epidemijo.

"Z veliko težavo zagotavljamo že zgolj nujne posege. Elektivni operativni posegi so praktično vsi odpovedani," je povedal organizacijski vodja klinike za kirurgijo Igor Movrin.