Poklukar dijake in študente poziva, da se vključijo v delovni proces bolnišnic

Minister za zdravje Janez Poklukar je na izobraževalne zavode za poklice v zdravstveni negi naslovil poziv k vključevanju dijakov in študentov v teh izobraževalnih zavodih v delovni proces bolnišnic. Pri tem je opozoril na strmo naraščanje števila covidnih bolnikov v bolnišnicah, so sporočili z ministrstva za zdravje.

"Glede na izredno epidemiološko situacijo in upoštevajoč stanje na področju zdravstvene nege je treba v bolnišnicah nemudoma vzpostaviti mehanizme podpore na različnih ravneh, in sicer prek začasnega razporejanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v okviru mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti in z vključevanjem dijakov in študentov, ki se izobražujejo za poklice v zdravstvu," je zapisal minister Poklukar.

Kot je dodal, so izobraževalni zavodi, ki izvajajo izobraževalne programe za področje zdravstvene nege na srednješolski in visokošolski ravni, izjemno pomemben deležnik z vidika zagotavljanja dodatne podpore pri izvajanju zdravstvene nege pacientov v kliničnem okolju.

Poklukar prosi za pomoč

"Pri tem gre za omogočanje dijakom in študentom, da pridobijo neprecenljive delovne izkušnje kot del obveznega kliničnega usposabljanja s podporo kliničnih mentorjev, hkrati pa bo prav zaradi vključevanja dijakov in študentov zagotovljena dodatna, v teh okoliščinah nujno potrebna zdravstveno-negovalna obravnava pacientov," je navedel minister.

Izobraževalne zavode je Poklukar zato prosil, da se povežejo z bolnišnicami in glede na dogovore omogočijo dijakom zdravstvene nege, zlasti tistim iz zadnjega letnika, in vsem študentom zdravstvene nege opravljanje kliničnega usposabljanja v tem obdobju, ko je kriza največja.