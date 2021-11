📺 Na novinarski konferenci o odločitvah vlade v zvezi s covid-19, ki se bo začela po seji vlade, bodo sodelovali @JJansaSDS, @MatejTonin, @PocivalsekZ, @MinZdravje, dr. Milan Krek @NIJZ_pr in dr. Mateja Logar. pic.twitter.com/voQmIh3K6O — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 5, 2021

Po neuradnih informacijah si minister za zdravje Janez Poklukar prizadeva, da bi v Sloveniji vnovič razglasili epidemijo in začasno zaprli javno življenje.

Razglasitev epidemije pomeni, da se aktivira državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni. Protiepidemijske ukrepe predlaga NIJZ, za njihovo usklajevanje pa je pristojno ministrstvo za zdravje in vlada. V reševanje epidemije se vključijo tudi sile zaščite in reševanja oz. civilna zaščita.

Srečko Šestan je danes za STA izpostavil, da je civilna zaščita vedno pripravljena, da se aktivira, če bi jo potrebovali. Je pa opozoril, da je tokratna situacija drugačna, kot je bila ob prvi razglasitvi epidemije, ko so predvsem pomagali pri razdeljevanju zaščitne in druge opreme. Te je v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih zdaj dovolj.

Dogovor o povečanju kapacitet v bolnišnicah

Na ministrstvu za zdravje so se po današnjem sestanku z vodstvi bolnišnic dogovorili za takojšnje povečanje postelj na navadnih in intenzivnih oddelkih za zdravljenje covidnih bolnikov. Te zmožnosti bodo na novo določali dvakrat na teden, enakomerno po regijah.

Danes je na navadnih covidnih oddelkih na voljo 648 postelj, kar je 60 postelj več kot dva dni prej. Po 11 postelj več je pripravljenih v Splošni bolnišnici Celje, po 10 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor, po pet več v bolnišnicah Novo mesto, Murska Sobota, Jesenice, Slovenj Gradec in Ptuj ter štiri več kot dva dni prej v Splošni bolnišnici Izola.

Na intenzivnih covidnih oddelkih je danes na voljo 200 postelj, kar je 22 postelj več kot dva dni prej. Po šest postelj več je pripravljenih v UKC Ljubljana, tri v UKC Maribor, štiri v Splošni bolnišnici Ptuj, po dve v splošnih bolnišnicah Celje, Murska Sobota, Izola in Brežice ter ena v jeseniški bolnišnici.

Alarmantne razmere v Mariboru, ustavljajo redne dejavnosti

Ob naraščanju potreb po bolnišničnem zdravljenju covidnih bolnikov so v UKC Maribor danes opozorili na alarmantne razmere. Ob tem trendu bo resno ogroženo zdravljenje necovidnih bolnikov, je dejal direktor UKC Anton Crnjac. Opozarjajo na pomanjkanje kadra, bojijo se, da ne bi zmogli. Zdaj žal ni čas za martinovanje, so opozorili.

Posebej jih skrbi, da se vse ostale dejavnosti počasi ustavljajo, o čemer so danes ponovno razpravljali na kriznem sestanku, na katerem so izdelali natančno časovnico in opredelili kadrovske in prostorske možnosti, poroča STA. Število vseh hospitaliziranih covidnih bolnikov v UKC Maribor je v četrtek naraslo na 113, od tega je bilo na intenzivnem zdravljenju 36 bolnikov, na akutnem oddelku pa 77. Povprečna starost bolnikov na akutnem oddelku je znašala 67 let, na intenzivnem oddelku pa 63.

Na robu zmogljivosti tudi v Ljubljani

Da so kapacitete v UKC Ljubljana na robu zmogljivosti je danes v izjavi za medije dejala predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc. "Pripravljamo se za odpiranje dodatnih kapacitet tako za enoto intenzivne terapije, kot za navadne postelje," je povedala.

Na kliniki imajo trenutno zasedenih 65 postelj na intenzivni terapiji, kjer sicer lahko zagotovijo do največ 80 postelj. Na navadnem oddelku imajo 152 bolnikov, po razširitvi pa bi lahko sprejeli še dodatnih 40 bolnikov, "potem pa ne bo šlo več brez zapiranja drugih oddelkov", je še povedala predstojnica klinike. Nekaj dodatnih postelj bodo vzpostavili na infekcijski kliniki, nekaj pa v diagnostično-terapevtskem servisu (DTS). "Se pa bojim, da bo treba še kaj postoriti, kajti razmere v državi so kar hude," je še poudarila Lejko Zupančeva.

Vlada o različnih scenarijih

Vlada bo na podlagi predhodno opravljene razprave s člani svetovalne skupine za omejevanje širjenja covid-19 in že opravljene razprave popoldne nadaljevala pogovore o tem, kako naprej, saj odločitve, ki bodo sprejete, zahtevajo tehten premislek.

Ali se bo vlada odločila za popolno zaprtje države ali zgolj zaostrovanje veljavnih ukrepov, še ni znano.

Minister za zdravje Janez Poklukar je sicer v včerajšnjem odzivu na izjave koordinatorja za logistični del cepljenja proti covid-19 Jelka Kacina opozoril, da je zdravstvo na robu zmogljivosti ter da brez odpovedovanja in zamejevanja družbenega življenja v prihodnjih dneh ne bo šlo.

Kacin je namreč dejal, da je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, na drugi strani pa svojega načina dela ne zna prilagoditi potrebam ljudi, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje.

"Zdravstvo je na robu z zmogljivostmi, tako na primarju, sekundarju kot terciarju," odgovarja Poklukar, ki Kacinove besede označuje za "nespoštljive do vseh zaposlenih v zdravstvu, ki v teh dneh vlagajo enormne napore".

Da so izjave Kacina, ki za neuspešnost cepljenja neutemeljeno obtožuje izvajalce na osnovni ravni, ponižujoče in rušijo zaupanje v stroko ter poglabljajo vzdušje destruktivnosti, cinizma in razdvojenosti, so prepričani tudi v Zdravniški zbornici Slovenije. "Blatenje zdravstvenih delavcev, ki so ob skrbi za bolne precepili več kot milijon prebivalcev, ni samo nesmiselno, ampak škoduje cilju, ki bi ga kot država morali zasledovati," so zapisali na družbenem omrežju Twitter. Dodali so, da koordinacija cepljenja žal že od začetka ne deluje ustrezno oziroma je sploh ni.

Zdravljenje covidnih bolnikov v tujini?

Glede na visoko število okuženih s koronavirusom moramo po Kacinovih besedah računati, da vseh bolnikov v bolnišnice ne bomo mogli sprejeti v Sloveniji. Napovedal je, da se moramo pripraviti, "da bo še kdo drug poskrbel za slovenske bolnike s covid-19".

Po poročanju medijev naj bi bila ob prezasedenosti covidnih oddelkov na mizi namreč tudi možnost pošiljanja covidnih bolnikov v tujino, kar je za TV Slovenijo potrdil tudi koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta. Na ministrstvu za zdravje za STA tega niso hoteli komentirati.

Carotta pa je za Radio Slovenija potrdil, da so poizvedovanja za pomoč pri oskrbi covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, v tujini že stekla. "Ministrstvo za zdravje je tudi že začelo postopek sodelovanja z vsemi tremi sosednjimi državami, se pravi Italijo, Avstrijo in pa Madžarsko, pa tudi z Nemčijo, kjer bomo zaprosili za eventualno pomoč pri oskrbi intenzivnih covidnih pacientov, če bomo na intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic presegli maksimalne kapacitete," je za radio povedal Carotta.

Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je za Planet TV pojasnila, da je možnost premeščanja covidnih bolnikov zelo realna. "To se nam bo verjetno zgodilo, če bodo šle razmere naprej tako, kot kaže," je napovedala. Ob tem je poudarila, da je "hudo narobe, da se moramo s takimi problemi ukvarjati v času, ko bi lahko bili proti bolezni zaščiteni s cepljenjem".