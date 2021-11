Izjemno zanimanje za cepljenje, ponekod začasno zmanjkalo cepiva

Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar je danes za STA povedal, da jim je zmanjkalo cepiva Pfizer/BioNTech. Kot je pojasnil, se je v tem tednu s tretjim odmerkom cepilo več ljudi, kot se prej v celem mesecu oktobru skupaj.

Zaradi težav s shranjevanjem ne morejo imeti prevelikih zalog, zato so danes v Ajdovščini cepili le naročene. Za nenaročene pa bo cepivo spet na voljo od ponedeljka. Informacije o cepljenju redno objavljajo na spletni strani Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Da je povpraševanje po cepivih "enormno", je za STA danes potrdila tudi direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec. V novogoriškem cepilnem centru jim sicer cepiva ni zmanjkalo, je dodala.

Kot so zapisali na spletni strani Zdravstvenega doma Nova Goriva, bo potekalo cepljenje za nenaročene s cepivom Pfizer/BioNTech v ponedeljek, 8. novembra, od 15. ure do 17.20 in od 18. ure do 20. ure, v torek od 7.30 do 11.20 in od 12. ure do 14.30, v četrtek od 9. ure do 11.20 ter v petek od 9. ure do 11.20. S cepivom Moderne pa bodo cepili v četrtek, 11. novembra, od 12.30 do 14.30. Cepljenje bo potekalo v sejni sobi Mestne občine Nova Gorica.

Kot so ob tem zapisali, je naročenega cepiva dovolj in ga ne bo zmanjkalo, zato ni potrebe po čakanju v dolgih vrstah. Za prejem poživitvenega odmerka se lahko vsi, ki ga želijo prejeti, prijavijo na elektronski naslov cepljenje@zd-go.si. Termin jim bodo posredovali. Za prvi odmerek cepiva pa se lahko prijavijo prek spletne strani zdravstvenega doma kot doslej.

Povečanje zanimanja za cepljenje proti bolezni covid-19 so v tem tednu zaznali tudi v UKC Maribor, kjer pa imajo, kot so pojasnili za STA, dovolj cepiva. Zaradi povečanega zanimanja bo cepilni center v UKC ponovno odprt tudi ob koncih tedna, in sicer ob sobotah in nedeljah od 8. ure do 16. ure. Cepljenje bo mogoče le s cepivom Pfizer/BioNTech in tudi brez predhodnega naročanja.

Tudi v Zdravstvenem domu Brežice imajo dovolj cepiva, v teh dneh pa opažajo predvsem povečano zanimanje za tretji odmerek. Rahlo se je povečalo tudi zanimanje za prvi odmerek, je za STA povedal direktor Dražen Levojević. V Brežicah cepijo tudi v tamkajšnji splošni bolnišnici, a le še tiste, ki pridejo po drugi odmerek, in tiste, ki izrazijo izrecno željo. Po besedah direktorice Anice Hribar imajo cepiva dovolj.