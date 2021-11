Novi koronavirus: baltske države najslabše, sledi jim Slovenija

Število potrjenih primerov v Sloveniji na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh je 1.391. Slovenija ima 66,3 odstotka polnoletnih prebivalcev cepljenih z vsaj enim odmerkom in 62,8 odstotka polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni.

V Evropi slabše podatke v primerjavi s Slovenijo pri potrjenih primerih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh beležijo še v baltskih državah, v Litvi (1.493), Latviji (1.771) in Estoniji (1.699). Kljub temu, da imajo visoke številke pozitivnih na posamezen dan, so v Romuniji (940), Bolgariji (925) in v Srbiji (1.343) po primerjavi teh podatkov še vedno uspešnejši kot Slovenija.

Ko pogledamo zemljevid Evrope, lahko vidimo, da je 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev v državah z izrazito visoko precepljenostjo zelo nizka, tako je na primer na Portugalskem to število le 104, v Španiji pa še nižje, in sicer 56 novih primerov na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh. Zelo nizko pojavnost novih primerov na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh imajo tudi v Franciji (112) in Italiji (91).

Ključna za slabo stanje je nizka precepljenost

Pri vseh teh državah na vzhodu Evrope je značilna nizka precepljenost. V Sloveniji je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) z vsaj enim odmerkom cepljenih 66,3 odstotka prebivalcev, z dvema pa 62,8 odstotka. V Bolgariji je ta številka še mnogo manjša, in sicer je z enim odmerkom cepljenih 27,4 odstotka, z dvema pa 25,5 odstotka ljudi. V Romuniji so te številke malo boljše, z enim odmerkom je cepljenih 40,3 odstotka prebivalstva, z dvema pa 37,2 odstotka.

Tudi baltske države so na repu držav in imajo nizko precepljenost, v Litvi je z enim odmerkom cepljenih 75,8 odstotka oseb in z dvema 72 odstotkov, v Latviji z enim odmerkom 65,5 odstotka in z dvema 58,5 odstotka ljudi, v Estoniji z enim odmerkom 69,4 odstotka in z dvema 65,6 odstotka prebivalcev.

V primerjavi z EU smo v Sloveniji s 66,3 odstotka močno za povprečjem Evropske unije (80,2 odstotka cepljenih z vsaj enim odmerkom), kar prikazuje tudi spodnji graf.

Danes imamo v Sloveniji hospitaliziranih 670 bolnikov, od tega 159 na intenzivni negi, umrlo pa je 18 covidnih bolnikov. Na isti dan v lanskem letu, ko cepiva še nismo imeli, pa je bilo v bolnišnicah 132 ljudi ob potrjenih 1.426 okužbah, umrlo pa je 26 covidnih bolnikov. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je bila lani družba zaprta, letos pa imamo ob cepivu družbo še odprto.

Na Hrvaškem največ novih okužb od decembra lani

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 13.031 testih zabeležili 4.573 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od 10. decembra lani, ko so imeli rekordnih 4.620 novih okužb v enem dnevu. V zadnjih 24 urah je umrlo 41 covidnih bolnikov, od 25. februarja lani pa že 9.332, je danes v Zagrebu potrdil nacionalni štab civilne zaščite.

V državi se tako viša število aktivnih primerov okužbe, danes jih je 22.700. V bolnišnicah se zdravi 1.634 covidnih bolnikov, med njimi jih 198 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev.

V zagrebški infekcijski kliniki so potrdili, da je v torek umrla mlada mamica, okužena s covidom, ki je bila priklopljena na ventilator in so ji morali predčasno sprožiti porod. Potrdili so tudi, da je prejšnjo soboto v bolnišnici umrl novorojenček, ki je bil star 23 dni in je bil pozitiven na novi koronavirus. V bolnišnici so navedli, da bodo vzrok obeh smrti objavili naknadno.

Novi val epidemije covid-19 je nekoliko okrepil zanimanje ljudi za cepljenje, a Hrvaška ostaja med državami članicami EU z najnižjim deležem cepljenih prebivalcev. Do torka zvečer je bilo polno cepljenih 53,2 odstotka odraslih prebivalcev, je še objavil štab.

Čisto nasprotje na zahodu Evrope

Nasproten kontrast barv pa kažejo države, ki so na zahodu Evrope, saj je zanje značilna visoka precepljenost, na Portugalskem je tako z enim odmerkom cepljenih 98,7 odstotka prebivalcev in z dvema 91,4 odstotka. Sledi ji Irska s 93,4 odstotka cepljenih z enim odmerkom in najboljšim deležem polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni, teh je 92,2 odstotka.

Zelo dobro kaže tudi Malti (92,7), Islandiji (92,1), Norveški (91,8) in Cipru (91,5), ki imajo zelo visok delež polnoletnih prebivalcev cepljenih z vsaj enim odmerkom. Tem državam sledijo še države, ki imajo tudi višji življenjski standard v primerjavi s tistimi na vzhodu Evrope. To so še Ciper (91,5), Španija (91,0), Francija (89,6), Danska (89,3) in Finska (87,8) in njihovi deleži polnoletnih prebivalcev cepljenih z vsaj enim odmerkom.

Podobno je z deležem polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni. Na vrhu so države, ki jim gre v boju z virusom dobro in se spopadajo z manjšim številom okužb kot države na vzhodu Evrope. Najvišje deleže tistih, ki so polno cepljeni, imajo Irska (92,2 odstotka), Malta (91,4), Portugalska (91,4), Islandija (91,2), Danska (88,1) in Norveška (87,2). Sledijo jim še Belgija (86,1), Španija (83,9), Švedska (81,8), Finska (81,2), Francija (80,6) in Italija (80,5), te so že presegle 80 odstotkov polnoletnih prebivalcev, ki so polno cepljeni. Slovenija je na repu razpredelnice, saj je z dvema odmerkoma cepljenih 62,8 odstotka polnoletnih prebivalcev.

V Avstriji potrdili več kot 6.500 okužb, največ letos

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 6.506 okužb z novim koronavirusom, kar je največ letos. Umrlo je 20 covidnih bolnikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Avstriji beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom. Še pred tednom dni so poročali o 4.200 novih okužbah. Nazadnje so po več kot šest tisoč okužb na dan imeli novembra lani. Sedemdnevna incidenca okužb na 100 tisoč ljudi se je povzpela na 429, še dan prej je bila 403,9, je še razvidno iz podatkov pristojnih oblasti.

Trenutno imajo v avstrijskih bolnišnicah 1.752 covidnih bolnikov, kar je 149 več kot dan prej in 495 več kot pred tednom dni. Na intenzivni negi je 333 ljudi.

V Nemčiji svarila pred pandemijo necepljenih

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je danes posvaril, da se Nemčija spopada s pandemijo necepljenih, in pozval k strožjim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V nekaterih deželah se spopadajo s hitrim porastom covidnih bolnikov na intenzivni negi, zaradi česar so že začeli premeščati bolnike v druge bolnišnice.

"Pandemija je vse drugo kot končana," je povedal minister.

Po njegovem je nujno, da se prepreči preobremenjenost zdravstvenega sistema, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po njegovem bi morali v domovih za starejše uvesti koncepte testiranja, na območjih z večjo incidenco pa bi dostop do večine storitev omogočil le cepljenim in prebolelim. "Ne gre za cepilno nasilništvo, ampak bi se radi izognili preobremenjenosti zdravstvenega sistema," je dodal.

Spahn je k poživitvenemu odmerku pozval vse, pri katerih je minilo že več časa od zadnjega cepljena proti bolezni covid-19.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili še 20.398 okužb, sedemdnevna incidenca okužb na 100 tisoč ljudi je 146,6. V državi je polno cepljenih več kot 66 odstotkov prebivalcev.