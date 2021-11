Gneča pred cepilnim centrom v Ljubljani #foto

Pred zdravstvenim domom na Metelkovi v Ljubljani se vije dolga vrsta čakajočih, ki so prišli na cepljenje s tretjim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19. Zbrali smo informacije, kdo naj se cepi s poživitvenim odmerkom in kje lahko to opravi.

Po najnovejših priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je cepljenje s tretjim oziroma poživitvenim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19 smiselno za naslednje skupine ljudi:

osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi,

oskrbovance domov za ostarele (DSO) in drugih socialnovarstvenih zavodov (SVZ),

osebe, starejše od 50 let, in posebej ranljive kronične bolnike glede na starost (seznam objavljen v spodnjem okvirju),

družinske člane imunsko oslabljenih oseb,

osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo.

S poživitvenim odmerkom je mogoče cepljenje tudi za vse preostale osebe, stare 18 let in več. Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, poživitvenega odmerka ne potrebujejo.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno s cepivi mRNAK ali kot "mešana shema" (Vaxzevria in cepivo mRNK), in poživitvenim odmerkom je vsaj šest mesecev. Glede na trenutne epidemiološke razmere je poživitven odmerek za osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi, priporočljiv s presledkom vsaj dveh mesecev po osnovnem cepljenju. To pomeni, da ga lahko prejmejo vsi, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZenece ali Janssena.

Za poživitveni odmerek se praviloma uporabi cepivo mRNK:

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – polni odmerek, le za osebe, starejše od 18 let, ali

- Spikevax (Moderna) – polovični odmerek (0,25 ml, 50 mcg), le za osebe, starejše od 30 let.

V primeru, ko je uporaba cepiva mRNK kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

Do zdaj je poživitveni odmerek v Sloveniji prejelo 51.530 ljudi.

Cepljenje in cepilni centri

Cepljenje je brezplačno in zagotovljeno vsem, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, ne glede na to, ali so zavarovani. V Sloveniji se lahko cepijo tudi osebe, zaposlene v Sloveniji. Seznam cepilnih centrov po statističnih regijah preverite na tej povezavi.

Da bi cepljenje čimbolj približali vsem, na terenu delujejo tudi mobilne cepilne enote. Na spletni strani Cepimo se so datumsko objavljeni izvajalci in kraji, v katerih se bo ustavila mobilna cepilna enota.

Za več informacij o cepljenju poglejte na spletno stran zdravstvenega doma objavljenega kraja ali na spletno stran občine kraja, v katerem se bo ustavila cepilna enota.

Na cepljenje se je bolje naročiti

Za cepljenje s tretjim odmerkom se lahko naročite ali pa se cepite v prosto dostopnih terminih. S seboj morate imeti zdravstveno kartico in osebni dokument.

Če se odločite za cepljenje na kateri od lokacij Medicinskega centra Ljubljana (MCL), naročanje ni potrebno. Cepljenje proti covid-19 in proti sezonski gripi je ponovno mogoče tudi v prostorih pri ljubljanski urgenci med 12. in 17. uro. Cepijo se lahko odrasli in otroci brez predhodnega naročanja, vendar imajo prednost naročeni.

Ministrstvo za zdravje na svoji spletni strani priporoča, da se na cepljenje naročite s pomočjo aplikacije na portalu zVem. Za naročanje ne potrebujete certifikata. Če do portala ne morete dostopati, se na cepljenje lahko naročite pri osebnem zdravniku. Ko boste za cepljenje na vrsti, vas bo na cepljenje povabil izvajalec cepljenja.

Med posebej ranljive kronične bolnike se uvrščajo naslednje skupine:



1. bolniki s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo);

2. bolniki z določenimi rakavimi obolenji:− bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji,

− bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji,

− bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja,

− bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi,

− bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenje, ki vpliva na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP-inhibitorji,

− bolniki po PKMC v zadnjih šestih mesecih ali če še prejemajo imunosupresivna zdravila;

3. bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. cistična fibroza, težka astma (vsi, ki imajo kljub maksimalni inhalacijski terapiji in prepoznani zdravljeni komorbidnosti še vsaj dve poslabšanji na leto in potrebujejo sistemski steroid in/ali imajo uvedeno biološko terapijo), KOPB (vsi, ki imajo vsaj dve poslabšanji letno in potrebujejo antibiotično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj enkrat letno hospitalizacijo zaradi poslabšanja), bolniki s pomanjkanjem alfa 1 antitripsina, bolniki z restriktivnimi boleznimi pljuč z VC 4. bolniki z redkimi boleznimi, ki povečujejo tveganje za okužbo (npr. težke prirojene okvare imunosti);

5. osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo (po IDSA);

6. odrasli z Downovim sindromom;

7. odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo 5. stopnje;

8. osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po presoji izbranega zdravnika, posebej ranljive.

Večina se jih je cepila s tretjim odmerkom, zanimanje za prvi odmerek je na nizki ravni

V zdravstvenem domu Ljubljana so v torek cepili 702 osebi, od tega s prvim odmerkom 154 oseb, s tretjim odmerkom pa 361 oseb. Danes pa so do 12. ure cepili 436 oseb, od tega s prvim odmerkom 17 oseb, s tretjim pa 361 oseb, so sporočili.

Tudi v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor so po besedah pomočnika direktorja Aleksandra Jusa opazili povečan interes za cepljenje, predvsem za cepljenje s poživitvenim odmerkom. Povedal je tudi, da je zanimanje za cepljenje s prvim odmerkom še vedno na zelo nizki ravni. Danes so namreč na cepilnem mestu v Mariboru s prvim odmerkom cepili 42 posameznikov, medtem ko so s poživitvenim odmerkom cepili 283 posameznikov.

V cepilnem centru Zdravstvenega doma v Kranju so danes posamezniki na cepljenje čakali v več deset metrov dolgi vrsti, a je cepljenje po podatkih zdravstvenega doma teklo tekoče. Do 16. ure so tako proti covid-19 cepili približno 440 posameznikov, od tega 330 s poživitvenim odmerkom.

Po podatkih NIJZ je bilo do torka s poživitvenim odmerkom cepljenih 51.530 ljudi.

Povečano naročanje na PCR-testiranje

Iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so sporočili, da v zadnjih dneh beležijo izjemno povečan obisk vstopne točke Metelkova, kjer poteka testiranje na okužbo z novim koronavirusom s PCR-testom. Gre za največjo vstopno točko v Sloveniji, dnevno pa je na odvzem brisa naročenih tudi do 1.400 oseb. Kot so povedali, zaenkrat še omogočajo izvedbo brisa v roku 24 ur od naročanja.

"To pomeni tudi bistveno večje kadrovske obremenitve, saj moramo za delo na vstopni točki aktivirati zaposlene iz ambulant, ki so že tako ali tako preobremenjeni, kar seveda ne bi bilo mogoče brez dobrega sodelovanja tako zaposlenih v ZD Ljubljana kot drugih zdravstvenih domov in ambulant s koncesijo, ki se vključujejo v delo vstopne točke," so pojasnili v ljubljanskem zdravstvenem domu.

Osebe s sumom na covid-19 na vstopno točko ZD Ljubljana sicer naročajo zdravniki iz zdravstvenih domov in koncesionarji s področja Ljubljane in sedmih primestnih občin, vstopna točka pa pokriva tudi področje Medvod, Vrhnike, Grosuplja in Ivančne gorice.